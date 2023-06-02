Вооруженные силы Украины готовятся к атаке.

Никакой остановки контрнаступления Вооруженных сил Украины нет.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, информация об остановке - домыслы и предположения разных политиков, чиновников и аналитиков.

"Нужно подобрать момент, когда вовремя надо начать контрнаступление. Сказать, что оно задерживается, сегодня невозможно, потому что даты звучали в самом начале феврале - конец мая и начало июня", - отметил эксперт.

Жданов предположил, что ожидается готовность войск:

"Направления определены, даты определены… Надо войска расставить на исходные позиции. Именно этот этап идет".

Контрнаступление ВСУ - актуальное

Напомним, ранее сообщалось, что США и союзники сделали все возможное для подготовки Украины к контрнаступлению.

Как отметил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби: "Мы удовлетворили потребности Украины в проведении контрнаступления. Когда они начнут-это зависит от них. Но мы уверены, что сделали все возможное, чтобы подготовиться к этому".

А президент Украины Владимир Зеленский на днях отметил, что общество почувствует начало контрнаступления ВСУ: При этом он добавил, что очень важно, чтобы это почувствовала Россия.