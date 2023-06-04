Подоляк прокомментировал усиление обстрелов приграничных территорий России.

В Офисе президента Украины предупредили россиян о неизбежности перехода войны на территорию РФ.

Комментируя усиление обстрелов приграничных территорий России, советник главы ОПУ Михаил Подоляк отметил, что война в такой интенсивности в любом случае должна была рано или поздно перейти на российскую территорию:

"Россия не в состоянии управлять войной. Нужно управлять рисками и эскалацией. Она этого делать не может. Мне кажется, она в принципе не понимает, что такое управление. Соответственно, когда ты генерируешь войну подобного масштаба, то в любом случае она в итоге вернется на твою территорию. Врата войны открыты в Белгородской области".

При этом Подоляк добавил, что россияне наконец-то должны увидеть, как воюет их армия, что озвученный еще в 2014 году кремлевским диктатором Владимиром Путиным принцип выстраивать солдат за гражданским населением остается приоритетным:

"В Белгороде сейчас происходят то же самое, что всегда происходит с российской армией: они размещают свои стратегические резервы, ракетные войска в населенных пунктах, включая Шебекино, размещают казарменные решения, базы ремонта прямо в центре городов".

"По мере того, как будут продвигаться по линии фронта на оккупированных территориях украинские войска, боевые действия непосредственно российской армии будут переноситься на собственную территорию. Вот так это будет выглядеть. Нельзя остановить такого типа войну где-то на конкретном рубеже", - добавил Подоляк.

Он также заявил, что у Украины нет цели переходить на территорию России, и озвучил, как видит стратегию дальнейшего развития этой войны:

"Нужно нанести несколько существенных тактических поражений, после которых Россия может очень быстро отойти к границам 91-го года, и все события на какое-то время перенесутся на приграничные области".

Бои в РФ под Белгородом - актуальное

Как сообщал УНИАН, бойцы Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" взяли в плен двоих солдат российской регулярной армии в Белгородской области и поставили ультиматум губернатору области Вячеславу Гладкову.

Накануне они заявили, что заходят в пригород Шебекино в приграничной Белгородской области РФ: "Мы возвращаемся домой".