Это 35-летний отец девочки, тело которой нашли под завалами ранее.

С помощью ДНК-анализа полицейские идентифицировали еще одного погибшего мужчину в результате ракетного удара российских оккупантов по Новогродовке Донецкой области.

"На месте попадания вражеской ракеты в многоквартирный дом спасатели обнаружили фрагменты тела человека. Криминалистам удалось установить личность погибшего", - говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

В МВД отметили, что мужчина - это 35-летний отец девочки, тело которой нашли под завалами ранее.

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"Российская ракета унесла жизни всей семьи. Отец и восьмилетняя дочь идентифицированы. Поисковая операция продолжается-ищут женщину", - заявили в министерстве.

Удар РФ по Донецкой области 30 ноября - главные новости

В ночь на 30 ноября россияне ударили по трем городам Донецкой области шестью ракетами С-300. Под обстрелы попали Покровск, Новогродовка и Мирноград.

В Новогродовке оккупанты попали в многоэтажное здание, в результате чего был ранен 13-летний ребенок. Спасатели заявили, что под завалами могут находиться пять человек, в том числе ребенок.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что на месте попадания российской ракеты в жилой дом в Новогродовке из-под завалов достали тело мужчины. Позже пресс-секретарь ГСЧС Донецкой области Станислав Балдин сообщил, что в Новогродовке из-под завалов достали тело второго погибшего.

4 декабря из-под завалов достали тело девочки. Тогда он подчеркнул, что родителей ребенка, которые вероятно находятся под завалами, не нашли.

5 декабря руководитель Новогродовской городской военной администрации Александр Шевченко заявил, что под завалами дома найдены фрагменты тел, которые невозможно идентифицировать, поэтому в дальнейшем будет проводиться ДНК-экспертиза.

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