В результате атаки пострадали 10 человек, в том числе дети.

Российские оккупанты в ночь на 30 ноября ударили по трем городам Донецкой области шестью ракетами С-300. В результате атаки россиян много пострадавших, в том числе детей, а под залами могут находиться люди.

По информации МВД, под обстрелы попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них четыре ребенка, а еще пять человек ищут под завалами.

В Покровске среди пострадавших - семья с двумя детьми: 16-летним парнем и шестимесячным младенцем. Также ранение получил еще 13-летний мальчик. Предварительно поврежден многоквартирный и девять частных домов, отдел полиции, автомобили, гаражи.

Отмечается, что один из снарядов взорвался во дворе дома, где жила семья с двумя детьми. В результате атаки разрушена крыша и стены дома, а люди оказались под завалами.

"Парамедик полиции помог выбраться из-под руин мужчине, у которого на руках был окровавленный младенец. Осмотрев мальчика, полицейский закутал его и быстро доставил в больницу. Угрозы жизни полугодового Илая нет", - указали в МВД.

В Новоградовке оккупанты попали в многоэтажное здание, в результате чего ранен 13-летний ребенок. На месте ракетного удара работают полицейские и спасатели. Под завалами могут находиться пять человек, в том числе ребенок.

В Мирнограде из-за атаки оккупантов разрушен отдел полиции.

"На местах попаданий всю ночь работают ГСЧС и полиция. Поисково-спасательная операция продолжается, полицейские документируют последствия российских ударов", - подытожили в МВД.

Удары РФ по Донецкой области - последние новости

Россисйкие оккупанты уже н первый раз бьют по населеным пунктам Донецкой области. Целями россиян становятся обычные жилые кварталы. Постоянно гибнут и получают ранения гражданские, в том числе дети.

Так, 21 ноября захватчики ударили по больнице в Селидов и по шахте. В результате погиб сотрудник предприятия. в результате удара 39 горняков оказались заблокированными под землей.

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