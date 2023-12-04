Родителей ребенка, которые вероятно до сих пор находятся под завалами, не нашли.

Из-под завалов дома в Новогродовке Донецкой области, по которому российские оккупанты нанесли ракетный удар на прошлой неделе, достали тело ребенка. Об этом сообщил начальник Новогродовской городской военной администрации Александр Шевченко.

По его словам, в Новогродовке на месте попадания вражеской ракеты в многоквартирный дом в центре города продолжается поисково-спасательная операция.

"По состоянию на утро 4 декабря из-под завалов достали тело девочки. Родителей ребенка, которые вероятно до сих пор находятся под завалами, не нашли", - заявил Шевченко.

Также он добавил, что в Новогродовской общине объявлен трехдневный траур по погибшим в результате обстрела жителям.

"Ночью 29 ноября вражеская ракета С-300 попала в 3-этажный дом в центре города. В результате ужасной трагедии погибли мирные жители, среди которых 8-летний ребенок. Траур продлится с понедельника, 4 декабря, до среды, 6 декабря", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 ноября россияне ударили по трем городам Донецкой области шестью ракетами С-300. Под обстрелы попали Покровск, Новогродовка и Мирноград.

В Новогродовке оккупанты попали в многоэтажное здание, в результате чего был ранен 13-летний ребенок. Спасатели заявили, что под завалами могут находиться пять человек, в том числе ребенок.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что на месте попадания российской ракеты в жилой дом в Новогродовке из-под завалов достали тело мужчины. Позже пресс-секретарь ГСЧС Донецкой области Станислав Балдин сообщил, что в Новогродовке из-под завалов достали тело второго погибшего.

Вас также могут заинтересовать новости: