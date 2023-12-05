В Новогродовке Донецкой области под завалами многоквартирного дома, по которому еще в ночь на 30 ноября ударили оккупанты, найдены фрагменты человеческих тел.
Об этом сообщил в Telegram руководитель Новогродовской городской военной администрации Александр Шевченко. Он отметил, что в центре города продолжается поисково-спасательная операция.
"По состоянию на сейчас под завалами найдены фрагменты тел, которые невозможно идентифицировать. В дальнейшем будет проводиться ДНК-экспертиза", – написал он.
Удар по Новогродовке: что известно
В ночь на 30 ноября российская ракета С-300 попала в 3-этажный дом в центре города Новогродовка Донецкой области. В результате ужасной трагедии погибли мирные жители, среди которых 8-летний ребенок.
Начальник Новогродовской ГВА Александр Шевченко рассказал, что на днях из-под завалов достали тело девочки. Тогда он подчеркнул, что родителей ребенка, которые вероятно находятся под завалами, не нашли.
Также он добавил, что в Новогродовской громаде объявлен трехдневный траур по погибшим в результате обстрела жителям. Она длится с понедельника, 4 декабря, до среды, 6 декабря.
Отметим, что в ночь на 30 ноября россияне ударили сразу по трем городам Донецкой области шестью ракетами С-300. Под обстрелы попали также Покровск и Мирноград.
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