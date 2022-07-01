Один сотрудник центра погиб, а пятеро ранены.

База отдыха в Сергеевке Одесской области, которая в ночь на 1 июля пострадала от удара российских ракет, – Центр реабилитации для детей, который принадлежит правительству Молдовы.

Об этом заявила министр здравоохранения Молдовы Алла Немеренко в Facebook.

В результате российского ракетного удара один работник центра погиб, а пятеро ранены. Центр предназначался для реабилитации детей из Молдовы с тяжелыми заболеваниями. Его функционирование временно поставили на паузу из-за пандемии коронавируса, но в здании находился персонал.

"Сам Центр от обстрела серьезно не пострадал, были выбиты только окна котельной. Но с сожалением нам сообщили, что пятеро сотрудников Центра ранены и один погиб. Все они проживали в здании, которое пострадало от обстрела", – написала министр.

Ракетный обстрел Одесской области: что известно

В ночь на 1 июля российские войска ударили по Одесской области попал в многоэтажку и базы отдыха.

По состоянию на 13: 30 в результате ракетного удара в пгт. Сергеевка погибло 20 человек: 16 человек – в жилом доме и 4 человека обнаружены на базе отдыха. Из них - 1 ребенок. Пострадали 38 человек.

37 пострадавших – жители многоэтажного дома, среди них – 6 детей. Еще один пострадавший находился на базе отдыха. Всех 38 человек доставлены в больницу.

Кроме того, спасено 8 человек, из них 3 ребенка (7 человек – жилой дом, из них 3 детей и 1 человек – база отдыха).

Вас также могут заинтересовать новости: