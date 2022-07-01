Вражеские ракеты попали в многоэтажку и базы отдыха в курортном поселке Сергеевка. Разбор завалов продолжается.

Число погибших в результате циничного ракетного удара по курортному поселку в Одесской области достигло 20 человек.

Об этом журналистам сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Вражеские ракеты попали в многоэтажку и базы отдыха в курортном поселке Сергеевка.

По состоянию на 13:30 в результате ракетного удара в пгт. Сергеевка Белгород-Днестровского района погибли 20 человек: 16 человек – в жилом доме и 4 человека обнаружены на базе отдыха. Из них 1 ребенок. Пострадали 38 человек – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что 37 пострадавших – жильцы многоэтажного дома, среди них - 6 детей. Еще один пострадавший находился на базе отдыха.

Всех 38 человек доставлены в больницу.

Кроме того, спасено 8 человек, из них 3 ребенка (7 человек – жилой дом, из них 3 детей и 1 человек – база отдыха).

Всего к работам привлечено от ГСЧС 112 человек и 16 единиц техники. Разбор завалов продолжается.

Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось о 18 погибших в результате ракетного удара по Сергеевке и десятки раненых. Затем число погибших увеличилось до 19-ти.

Правоохранители отрыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Никаких военных объектов на данной территории нет.

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