Область атаковали с российских самолетов стратегической авиации Ту-22 тремя ракетами Х-22.

Сегодня ночью российские войска ударили по Одесской области, попав в многоэтажку и базу отдыха.

Ракетный удар по базе отдыха: обновленные данные

В результате ракетного удара по базе отдыха в Одесской области погибли три человека, из них один ребенок, сообщает ГСЧС Украины в Facebook.

"1 июля около 01:00 в Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение трехэтажного и четырехэтажного здания базы отдыха, в результате чего погибли 3 человека (из них 1 ребенок) и пострадал 1 человек. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Попадание в многоэтажку, жертв стало больше

В результате попадания вражеской ракеты в многоэтажку в Одесской области число погибших возросло до 14 человек, уточнил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Установлено, что область атаковали с российских самолетов стратегической авиации Ту-22 тремя ракетами Х-22.

По состоянию на 05:30 обнаружены 17 погибших, из них 1 ребенок, сообщили в ОК "Пивдень". Оказана медицинская помощь 31 пострадавшему, среди которых 4 ребенка и беременная женщина. Спасены из-под завалов 8 человек, из них 3 ребенка. Тяжело раненые госпитализированы.

Спасательные работы продолжаются.

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