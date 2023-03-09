Спасенный мужчина отметил, что собака начинает скулить, если происходят взрывы.

В Золочевском районе Львовской области овчарка в четверг, 9 марта, спасла своего хозяина от смерти в результате прилета российской ракеты.

Собака начала лаять, мужчина ее усмирял и из-за этого был на кухне, а не в самом доме и, как сам он считает, именно благодаря этому остался жив, сообщает "Радио свобода" в своем сюжете. По словам мужчины, овчарка начала громко вести себя в половине третьего ночи. Мужчина отметил, что животное начинает скулить, если происходят взрывы.

"...Я встал и говорю: "Тихо будь". Я ее утихомирил. Лег дальше... все нормально, она утихомирилась... Потом снова, и я снова выхожу, снова ее утихомирил. А потом "хлоп". В кухне я был. Если бы я был здесь в доме, то вы бы меня уже сегодня не видели...", - отметил собеседник.

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В Золочевском районе ракета противника упала в жилой зоне, есть разрушения, люди оказались под завалами, начался пожар. В результате вражеского "прилета" погибли четыре человека.

Стоит отметить, что российские захватчики ночью начали атаковать Украину. Вражеская атака длилась свыше шести часов. Противник запустил по нашему государству более 80 ракет, в частности, "Кинжалы" и "Калибры". В ряде регионов есть попадание в энергетические объекты.

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