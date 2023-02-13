Военный эксперт Роман Свитан: Ракеты у России никогда не закончатся

Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью УНИАН рассказал о возможностях россиян производить ракеты и "пушечное мясо", о наступлении ВСУ, вероятности получения Украиной дальнобойного оружия и истребителей, а также об угрозе нового наступления РФ.

С ночи 10 февраля Украина была под массированными обстрелами. Начали с дронов, перешли на ракеты. По словам Шмыгаля, РФ выпустила более полусотни ракет. За кадром вы сказали, что это еще не все.

Ночью было около 40 С-300, Shahed и "Калибры" по нашим прифронтовым городам. Утром – около полсотни крылатых ракет, сборная солянка из Х-101, Х-55, Х-555, "Калибры". Может быть еще одна атака, "тушки" могли перезарядить, но уже поменьше. Еще одну волну в 20-30 ракет могут отправить.

Как бы вы оценили работу системы ПВО? Мне кажется, отработали достаточно хорошо. К сожалению, есть несколько попаданий в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Запорожской областях. Но в целом, как бы вы оценили?

Она у нас уже хуже точно не будет. Мы сбиваем 70-80% крылатых ракет, пока еще не можем сбивать С-300. Надо или "Железный купол", или уже подтягивать и разворачивать ЗРК IRIS-T или NASAMS до линии фронта. Это очень сложно. Потому с С-300 у нас будут постоянные проблемы, на глубину до 100 километров они могут доставать.

Крылатые ракеты хорошо сбиваем. Несколько десятков ракет шло, ДТЭК подтвердил попадания в районах четырех объектов теплоэлектростанций. Наша система ПВО работает на хорошо. Нам нужно еще подтянуть Patriot, SAMP/T. Остался всего лишь один балл, если по старой системе считать.

РАКЕТЫ У РОССИИ НИКОГДА НЕ ЗАКОНЧАТСЯ, НО АТАКИ БУДУТ РЕЖЕ

По тому, что выпускает враг, как бы вы оценили их ракетный резерв?

Ракеты никогда не закончатся у страны, которая их производит. Есть определенное количество производимых ракет. Как минимум, одну ракету в день они могут делать, а то и больше.

После выхода на нулевые складские запасы, а это может быть через месяц-полтора, они будут готовить такого рода массированные атаки раз в месяц. И это уже обыденность. Примерно 50-70 ракет они запускают в одной атаке несколькими волнами, может быть, из-за недостатка носителей. Больше они просто не смогут. Потому будут держать примерно такой уровень раз в месяц. Раньше атаки были раз в неделю, потом – раз в две недели, сейчас уже – раз в три недели. Вот дойдет до раза в месяц.

Говорят, что качество этих ракет страдает. Давеча не долетели и упали на территории Российской Федерации. И во Львов прилетела ракета, упала возле остановки и, слава Богу, не разорвалась. Это говорит о том, что санкции все-таки влияют на качество их ракет?

Это же все старые советские ракеты, которые россияне модернизировали, что-то добавили. Сама по себе ракета – это одноразовый товар, система боевого поражения одноразового плана. Ее не делают качественными, как, допустим, самолеты, корабли, танки. Ракеты делают из деталей, которые не жалко потерять. Такого рода ракеты изначально технологически несовершенны. Как раз из-за задачи: она должна долететь и самоуничтожиться.

Почему не долетает ракета? Например, двигатель рассчитан на час полета, на втором часе он начинает перегреваться и останавливается. Ракеты падают из-за изначально заложенных технологических недостатков комплектующих. Вряд ли это из-за действия санкций. Если бы санкции работали, ракет бы просто не было. А если они летят, то по крайней мере сейчас санкции не работают.

ПОЛУЧИТ ЛИ УКРАИНА ДАЛЬНОБОЙНЫЕ РАКЕТЫ И ИСТРЕБИТЕЛИ

Наши радары зафиксировали российские ракеты, которые пролетели над территориями Молдовы и Румынии. Молдова признала этот факт, Румыния – нет. Как думаете, действительно не пролетали, или Румыния еще не определилась? Ведь это прецедент. Румыния – страна НАТО.

В Румынии те ребята, которые следили за небом, просто не увидели или отвернулись в этот момент. Если наши радары говорят о том, что было пересечение румынской границы, то оно однозначно было. И молдавской, и румынской. А как Румыния к этому относится – уже их личное дело. Они сами будут принимать решение, видели ли они эти ракеты или не видели.

Я думаю, что это хороший прецедент для того, чтобы попросить наших партнеров передать нам ракеты, которые могли бы потопить российские корабли в Черном море. Это и Storm Shadow, и Harpoon на 240 километров. Не надо натовцам вступать в войну в открытом режиме из-за такого инцидента. Дайте нам ракеты, мы сами их потопим, и российские ракеты больше никогда не будут пролетать над Молдовой и Румынией.

Андрей Ермак в Telegram-канале написал, что, скорее всего, самолеты и дальнобойное оружие будут. Мы знаем, что Владимир Зеленский был в Великобритании, на саммите в Брюсселе, заезжал к Анджею Дуде на обратном пути. Понятно, что вся наша внешняя политика сейчас направлена на то, чтобы получить оружие, которое приблизит нашу победу. Как вы думаете, действительно ли это дальнобойное оружие может приехать в Украину и в какие сроки?

Если вопрос решен, оно может быть уже завтра. По большому счету, мы уже работаем с таким типом вооружения. Те же ракеты HARM. Пилоны и переходники к ним, которые поднимают HARM, поднимут в воздух и ракету Storm Shadow. Тем более, что маршрут полета и цель ей "заливают" на земле, летчик ее только выносит в точку сброса. Потому эти ракеты могут быть сразу. И Harpoon могут быть сразу, мы ими уже работаем, только с дальностью в 150 километров. Те, которые с дальностью в 240-280 километров – такие же самые, только в них чуть мощнее двигатель. Такого рода вооружение мы можем получить буквально за дни, если будет принято решение нам его передать.

Допустим, ракеты GLSDB. Это такой же пакет ракет, как и М-31, которые мы сейчас получаем к HIMARS, только дальность GLSDB не 80 километров, а 150. Они тоже могут быть в Украине за дни. Несколько дней – и будут у нас.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сказал, что украинские летчики уже обучаются на западных самолетах. Что это могут быть за самолеты?

Исходя из той информации, которая есть в эфире, скорее всего, это истребители F-16. Летом прошлого года было выделено 100 миллионов долларов на подготовку летного состава на F-16.

Действительно, летный состав уже должен готовиться. Если он начал готовиться с лета прошлого года, то он уже готов. Полгода достаточно для того, чтобы переучить летчика истребителя первого класса.

Есть вопрос по инженерно-техническому составу. Но тут все будет зависеть от задач. Если у инженеров, техников и механиков будет задача полетная/послеполетная и все, а регламентные работы будут проводиться на европейских базах, то и технический состав также очень быстро подготовится к обслуживанию самолетов. Повторюсь, все зависит от того, до какой степени инженерное сопровождение будет проводиться у нас, а какая часть – на европейских базах.

Нидерланды были готовы нам передать пару эскадрилий F-16. Решение о передаче, наверное, будет приниматься коллегиально, или оно уже принято, но озвучиваться будет коллегиально, или может вообще не озвучиваться. Мы просто увидим работу F-16 на поле боя или на линии фронта работу оборудования, которое несет F-16.

После слов премьер-министра Великобритании Риши Сунака, что пилотам нужно три года на овладение этими самолетами, Зеленский пошутил: "Мы вам вышлем пилотов, у которых уже есть опыт 2,5 лет". Теперь я понимаю, что нашим пилотам нужно полгода, чтобы овладеть техникой полета, и, скорее всего, они уже научились?

С нуля летный состав до уровня выполнения боевых задач готовится 8-10 лет. А вот если брать летчика, который уже обучен летать на другом истребителе (МиГ-29, МиГ-127), то ему нужно полгода для того, чтобы переучиться для полетов на F-16. Кроме того, у нас есть несколько десятков летчиков-испытателей, которые могут после изучения руководства по летной эксплуатации сразу полететь. Потому здесь все зависит от уровня квалификации того летного состава, который будет отобран для переучивания.

Ходили слухи, что это могут быть Eurofighter Typhoon. Что это за самолеты?

Это один ряд, одна линейка самолетов.

То есть такие же, как F-16?

Да, из одной песочницы. F-16, Typhoon, Rafale, Gripen – это многофункциональные истребители, которые могут выполнять четыре задачи. Четыре в одном – истребитель, перехватчик, бомбардировщик и штурмовик. Как истребитель он может сразиться в воздушном бою, как перехватчик – нести ракеты "воздух-воздух" для того, чтобы перехватывать воздушные цели (самолеты, ракеты, БПЛА), как бомбардировщик – нести управляемые и неуправляемые авиационные бомбы, как штурмовик – нести ракеты "воздух-земля" и бить по танкам, живой силе противника.

НАСТУПЛЕНИЕ ВСУ ТОЧНО НАЧНЕТСЯ ВЕСНОЙ

Мы получим дальнобойное оружие, истребители F-16 или Eurofighter Typhoon, танки будут раньше лета. Можно ли предположить, что в конце весны начнется контрнаступление ВСУ по освобождению оккупированных территорий?

Наступление украинских войск готово. Направления понятны – выход на азовское побережье. С какой точки и каким маневром – это, конечно, закрытая информация, ею владеет только Генштаб.

Наступление точно начнется весной. Будет определенная корреляция по погоде, потому что она очень сильно влияет на принятие решений. Но готовность к наступлению будет уже в марте. Решение, с какими силами и в каком направлении начинать, будет приниматься исходя из ситуации на линии фронта.

Не потому ли все чаще и громче сейчас звучит информация о "большом" наступлении рашистов к 24 февраля на востоке и юге Украины, и даже Волынскую область не отметают. Возможно, российское руководство хочет успеть до того, как новое оружие к нам приедет?

Если говорить о начале наступательных движений, они уже начались с 7 января. Мы это прекрасно видим по расширению географии наступлений, ширины фронтов и точек приложения наступательных усилий россиян. Это Соледар, Бахмут, Угледар, Белогоровка, Кременная, Сватово, Авдеевка, Марьинка.

Так что, наступление уже идет второй месяц. Увеличение давления, увеличение ширины фронта в каждой точке. Уже до 10-15 километров доходит, хотя начиналось с 3-5. В зависимости от захода российских войск. До конца этого месяца россияне еще будут заводить тех мобилизованных, которых они подготавливали несколько месяцев, и, естественно, мы будем видеть увеличение. Пик увеличения как раз будет на третью декаду февраля, пусть на 24-е. А после февраля у россиян уже нечего будет заводить на линию фронта, потому пойдет спад. Думаю, вот на этом спаде будет принято решение нашим командованием начать наше наступление. После того, как они выдохнутся, мы на противоходе, на реверсном движении их поймаем.

РФ МОЖЕТ ПРИЗЫВАТЬ ПО 100 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК В МЕСЯЦ

Что вам известно о техническом оснащении врага. Я где-то видела информацию о той технике, на которой враг продолжает свое наступление. Что у них по танкам? Ведь мы их достаточное количество уничтожили. С каким оружием идет противник? Остались ли у него "Катюши", с которыми их видели полгода назад? С чем россияне наступают?

Сборная солянка. Есть новая техника, новейшая, только вышедшая из завода. Российский оборонпром запустился. Уже максимально в три смены заводы несколько месяцев работают, потому есть и БМП, и БТРы, и новые танки. Естественно, есть и советское старье, которое с прошлого века гниет и ржавеет на открытых площадках.

Потому еще есть, на чем наступать. Но, как и с ракетами, у них будет конечная цифра, определенное количество вооружения, которое они смогут производить. То старье, что мы палим уже целый год, будем допаливать, пока они не вытащат все, что у них есть на складах. А дальше уже будем работать с тем, что будет сходить со сборочных конвейеров оборонпрома.

Количество танков и брони, которое они могут производить, мы понимаем. В этом плане идет деградация. Все-таки санкционное давление, усталость оборудования уже дают свой эффект. И это количество будет уменьшаться.

Что касается "пушечного мяса". Удастся ли России мобилизовать еще 200-300 тысяч? Смогут ли они их одеть, обуть, автомат в руки дать? Хватит ли у них на это резервов?

То, что у них точно никогда не закончится, это количество предполагаемых военнослужащих. Они действительно могут призывать около 100 тысяч человек в месяц, пытаться их подготовить. Конечно, есть проблемы с амуницией, но задача стоит доставать ее самим, а уже на AliExpress за свои деньги они будут ее доставать. То есть проблем с амуницией тоже не будет. И стрелковым оружием их обеспечат. Автоматов Калашникова миллионы еще лежат, они ржавые, но хорошо очищаются. В режиме стрелковых подразделений эти части будут готовы заходить на нашу территорию. Но опять же, это конечная цифра – 100 тысяч в месяц, большее количество российская система просто не пропустит.

Нам надо доводить количество уничтожаемых россиян до 100 тысяч в месяц. Уничтожать не 100 тысяч в год, а в месяц за счет вооружения, которое нам передают наши партнеры. Нужно не входить в контактные бои, свести к нулю наши потери в живой силе. Это можно сделать только с помощью западного оружия.

Какая сейчас ситуация в Бахмуте, Угледаре? Была информация британской разведки, что враг продвинулся на 2-3 километра. Соответствует ли это действительности?

Возле Бахмута россияне пытаются упереться в наш укрепрайон. Они уже подошли к возвышениям на левом берегу реки Бахмутки вдоль трассы с Бахмута на Сиверск, уперлись. С этих возвышенностей нам будет удобнее их останавливать и держать. Южнее Бахмута они пытаются выйти на Часов Яр, перерезать трассу на Бахмут, и тоже упираются в возвышенности. Эта одна гряда, которая является основной линией обороны. Превышение на несколько десятков метров. Мы будем его удерживать.

На данный момент больших проблем для Бахмута не существует, пока они не дошли до Часов Яра и не начали обстреливать, держать под огневым контролем дороги, которые ведут в Бахмут.

Как вы прокомментируете, что рашистам пришлось вызывать к Угледару подразделения СОБР, чтобы собрать бегущих десантников?

Десантники – это сильно сказано. Тех десантников, которых можно было так называть, мы уничтожили еще в прошлом году, причем по большой дурости россиян – они начали их использовать не в свойственной десантникам манере. Его просто сожгли. И морской десант, и воздушный. Они штурмовали города, выполняли задачи обороны. Это несвойственные элитным частям задачи. Их уничтожили.

То, что сейчас набрано, – это линейные российские части. Общая солянка. Они примерно однородные все, необстрелянные. Боевое слаживание проведено некачественно. Потому, как только они встречают очень мощное сопротивление наших войск, которые проводят контрнаступательные операции на определенные дистанции, россияне разбегаются. Их приходится собирать по азовским степям, сложно найти. В свое время вообще вертолеты для этого использовали и гоняли их как сайгаков. Это война.

НИЧЕГО НЕ БУДЕТ 24 ФЕВРАЛЯ. УЖЕ ВИДНО, ЧТО РОССИЯНЕ ВЫДОХЛИСЬ

Министерство реинтеграции занялось подборкой кадров на государственные должности, в том числе в освобожденном Крыму. О чем это говорит? Что оружие будет, будет, чем освобождать Крым, и что это не долгосрочная, а близкая перспектива?

Оружие нам передают уже. Естественно, добавят еще. Крым оптимально освобождать как раз высокоточным дальнобойным оружием. Иначе, если мы зайдем в Крым фронтально, то он превратится в Донбасс на линии фронта. Его тогда придется перемолоть и потом очень долго отстраивать. Оптимальный вариант –ракетами GLSDB для HIMARS с дальностью в 150 километров, ракетами Storm Shadow с дальностью за 250 километров, может быть, еще теми же HARM отработать военные объекты в Крыму, и россиянам придется уходить, так как Крым – это в чистом виде оперативный котел, из которого очень сложно убежать. Если мы начнем работать по военным объектам, они начнут уходить.

Я думаю, это прекрасно понимают наши партнеры, и будет принято решение по передаче нам вооружения, дальних средств поражения для того, чтобы ювелирно выгнать российскую армию из Крыма.

То, что начинают определенную подготовку для выполнения в Крыму мероприятий, наверное, пока все-таки рановато. Как минимум, там придется работать спецслужбам, заходить туда военной администрации. Очень много работы будет для правоохранительных органов. И только после этого есть смысл заводить туда гражданскую систему управления. Сначала зайдут военные комендатуры, может быть, на несколько лет, а уже потом, после победы можно будет налаживать гражданскую жизнь в Крыму. И на Донбассе то же самое.

Через две недели 24 февраля. Ровно год полномасштабного геноцида украинского народа. Ходит много слухов вокруг этой даты. Один из них, что враг организует какое-то "большое" вторжение, ракетные обстрелы, и Путин собрался выступить перед Федеральным собранием накануне, и его встреча с Лукашенко назначена ближе к этим числам. Это очередное ИПСО или нет?

Если и можно начать широкомасштабное наступление на Украину, то только из четвертого измерения. Учитывая интеллект Путина, вряд ли он разбирается в квантовой физике и кварки от глюонных связей не отличит, потому вряд ли это возможно.

Ничего не будет 24 февраля или 23-го. Будет какое-то выступление, какие-то привязки и не к 24 февраля прошлого года, а к 23-му – ко дню советской армии, не более того. "Деды воевали, и мы тут где-то воюем". Ничего другого не будет. Уже видно, что россияне выдохлись. Им нечем наступать. То количество войск, которое они могли более-менее подготовить, мы их уже видим, перемалываем, большего им взять неоткуда.

Катерина Шварц, Тала Калатай