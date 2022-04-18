Среди пострадавших - один ребенок.

Во время ракетного обстрела Львова пострадали по меньшей мере 14 человек, среди них 6 погибли.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

По информации Воздушного командования "Запад", сегодня утром произошло четыре ракетных удара по Львову, пишет глава ОВА.

По его словам, три удара пришлись на объекты военной инфраструктуры, один - по шиномонтажу.

"В результате попаданий произошли пожары. Тушение еще продолжается. Объекты получили существенные повреждения. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По состоянию на этот час известно о 6 погибших и 8 пострадавших. Среди пострадавших - один ребенок", - сообщил председатель ОВА.

Мэр Львова Андрей Садовый предупредил, что продолжается ликвидация последствий ракетных ударов. Все службы работают на месте.

Перекрыто движение по улицам Левандовская (от ул. Сяйво до ул. Шевченко), ул. Шевченко в районе поворота на ул. Тоннельную (отель НТОН).

Обстрел Львова 18 апреля: что известно

Как сообщал УНИАН, утром понедельника, 18 апреля, российские захватчики совершили несколько ракетных ударов по Львову.

По предварительной информации главы ОВА Максима Козицкого, российские военные совершили четыре ракетных удара. В то же время городской голова Львова информировал о большем количестве.

"5 прицельных ракетных ударов по Львову. Соответствующие службы уже выехали на место. Более подробную информацию выясняем", - писал Садовой.

Впоследствии стало известно, что в результате утреннего обстрела Львова повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Глава "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил, что несколько ракет попали рядом с железнодорожными объектами, и опубликовал фото.

Из-за скопления поездов, ожидавших отбой тревоги у Львов, "УЗ" информировала о возможной задержке поездов.

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