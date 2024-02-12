Оккупанты обстреливали украинскую территорию из РСЗО и авиации.

Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли удары по 2 районам сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления, 1 артиллерийскому средству, 2 складам боеприпасов российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, захватчики за прошедшие сутки нанесли 4 ракетных и 110 авиационных ударов, совершили 95 обстрелов из РСЗО по позициям Сил обороны и населенным пунктам Украины.

Авиационным ударам российских оккупантов подверглись: Клещиевка, Степное, Авдеевка, Северное, Антоновка, Константиновка, Новомихайловка, Равнополь Донецкой области; Работино, Новодаровка, Малая Токмачка Запорожской области; Качкаровка, Монастырское, Крынки Херсонской области.

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При этом под огнем артиллерии оказались более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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За прошедшие сутки, 11 февраля, на фронте между украинскими защитниками и российскими оккупантами произошло 100 боевых столкновений.

Этой ночью оккупанты атаковали территорию Украины 17-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" и ракетой Х-59. Ее и 14 дронов сбили силы ПВО.

Захватчикам удалось продвинуться в районе Авдеевки, о чем сообщает ISW со ссылкой на геолокационные карты от 11 февраля.

По словам аналитика BILD Юлиана Репке, российские войска якобы вошли в Первомайское в Донецкой области и заняли 40% села.

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