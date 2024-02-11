В частности, уничтожены два склада боеприпасов.

Подразделениями ракетных войск Сил обороны Украины за 11 февраля нанесли удары по одному району сосредоточения личного состава, двум пунктам управления, одному артиллерийскому средству и двум складам боеприпасов российских войск, сообщает Генштаб ВСУ.

Тем временем россияне за сутки нанесли один ракетный и 79 авиационных ударов, совершили 52 обстрела из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура", - сообщили в Генштабе.

Потери России на 11 февраля - данные ВСУ

Напомним, по состоянию на 11 февраля потери России в Украине предварительно составляют 395 200 человек. За последние сутки украинские войска ликвидировали 930 российских захватчиков на фронте.

Также РФ потеряла на поле боя: танков ‒ 6406, боевых бронированных машин ‒ 11956, артиллерийских систем – 9475, БПЛА оперативно-тактического уровня – 7257, автомобильной техники и автоцистерн.

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