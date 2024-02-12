Воздушные цели сбивали в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

В ночь на 12 февраля российские оккупанты атаковали территорию Украины 17-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131".

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, дроны враг запускал из района Приморско-Ахтарск РФ. Также захватчики атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 (ВОТ Запорожской обл.) и зенитными управляемыми ракетами С-300 (из Белгородской области РФ).

В результате успешной работы наши защитники уничтожили 14 дронов и Х-59 в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей. К отражению нападения привлекали подразделения мобильных огневых групп воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Атака дронов на Украине

Россияне чуть ли не ежедневно атакуют Украину дронами-камикадзе. Этой ночью около 21:30 командование Воздушных сил ВСУ сообщило об ударных дронах типа "Shahed" в Гуляйпольском районе Запорожской области, они летели западным/северо-западным курсом.

В Днепропетровской ОВА рассказало, что часть населенных пунктов Павлоградщины и Синельниковщины обесточена, есть перебои с водой. Больницы перевели на альтернативное питание. К счастью, без жертв.

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