Оккупанты продвинулись вдоль Железнодорожного переулка.

Российские оккупанты подтвердили свое продвижение в районе Авдеевки на фоне позиционных боев.

Как сообщает ISW, геолокационные кадры, опубликованные 11 февраля, показывают, что захватчики продвинулись вдоль Железнодорожного переулка на севере Авдеевки и к востоку от Невельского (к юго-западу от Авдеевки).

Российские "военкоры" утверждают, что оккупанты якобы продвигались по улицам Тимирязева и Сельхозтехники на севере Авдеевки и возле Первомайского, хотя аналитики ISW не видят визуальных доказательств этого.

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Как отмечается, позиционные бои продолжались:

северо-западнее Авдеевки в районе Новокалинового и Новобахмутовки;

в самой Авдеевке;

западнее Авдеевки возле н. п. Тоненькое и Северное;

юго-западнее Авдеевки возле Первомайского и Невельского.

По словам российских источников, враг продолжает пытаться перекрыть вероятно главную наземную линию связи украинских сил с Авдеевкой.

В то же время командующий Таврической группировкой войск ВСУ бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, что армия противника все активнее использует группы бронетехники во время штурма пехоты.

Война в Украине - бои за Авдеевку

В попытках захватить несколько квадратных миль разрушенной и обезлюдевшей Авдеевки, Кремль потерял почти целую механизированную дивизию танков - 214 единиц. Это количество составляет десятую часть танков, которая воюет сейчас на территории Украины.

Эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке утверждал на днях, что оккупанты уже перерезали железнодорожную линию в центре Авдеевки в районе улицы Чистякова. Им осталось всего 700 метров до единственной дороги, которая связывает город с подконтрольной Украине территорией.

По оценке аналитиков OSINT-сообщества DeepState, что Россия оккупировала около 18% территории города.

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