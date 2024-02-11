Российские войска якобы вошли в Первомайское в Донецкой области и заняли 40% села, сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.
Село Первомайское Донецкой области находится к западу от посёлка Пески и села Водяное. Отмечается, что российские войска продвигаются в Первомайском, медленно наступая с востока.
"Российские силы вторжения продолжают (медленно) продвигаться в Первомайском и в настоящее время контролируют около 40% того, что осталось от небольшого села (ранее 2200 жителей) к западу от Донецка", - пишет Рёпке.
Бои за Авдеевку - что сообщалось
Напомним, как писал УНИАН, аналитики OSINT-сообщества DeepState сообщили, что Россия оккупировала около 18% территории города Авдеевка Донецкой области. В частном секторе на севере населенного пункта ведутся штурмы.
Сообщалось, что россияне перешли железнодорожный мост и пытаются через частный сектор пробиться в направлении автобазы и знака на въезде в Авдеевку.