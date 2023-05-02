Энергетика в списке целей, но не первоочередных.

Россияне пересмотрели приоритеты в выборе целей для своих ракетных ударов по Украине. Теперь на первом месте у них склады оружия, а не объекты энергетики, заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что массированное удары по украинской энергетике осенью и зимой не принесли агрессору желаемого результата, поэтому россияне меняют тактику. Это связано в том числе и с общей стратегической ситуацией в войне.

"Такими приоритетами понятно, что остается западное вооружение, которое нам предоставляют партнеры. И не надо списывать со счетов объекты нашего топливно-энергетического сектора, от этого зависит вся жизнь в государстве, обеспечение Вооруженных сил. Враг будет это делать", – сказал спикер Воздушных сил.

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Игнат отметил, что сокращение числа ракет, которые враг выпускает в рамках одного массированного обстрела, объясняется в частности общим исчерпанием запасов этого оружия.

Ракетные удары по Украине

С 10 октября Россия осуществила серию массированных ракетных ударов по объектам энергетики Украины. В этих обстрелах агрессор использовал до сотни ракет за раз. Последний такой массированный удар состоялся 9 марта: было выпущено 80 ракет.

Несмотря на значительный ущерб, причиненный украинской энергетической системе, ее полного разрушения не произошло. Перебои с электричеством были контролируемыми, а полные блэкауты – кратковременными и, как правило, локальными.

В ночь на 28 апреля и на 1 мая Россия предприняла новые попытки ракетных ударов после почти двухмесячного перерыва. Было выпущено 23 и 18 ракет соответственно, большинство из них были сбиты украинской ПВО.

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