Ремонтные бригады уже приступили к ликвидации последствий ударов.

Сегодня, 5 июня, 4 ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу, расположенному на левом берегу Киева.

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

"В принципе, для нас это уже стандартное начало дня. Они бьют по железной дороге каждый день, мы оперативно ремонтируемся и едем дальше. Среди железнодорожников был один раненый, ему была оказана медицинская помощь", - сообщил Камышин.

Он также подчеркнул, что ремонтные бригады уже приступили к ликвидации последствий ударов.

"Мы не делали никаких публичных заявлений об обстрелах, потому что в этом случае движение пассажирских поездов не задерживалось. Но не промолчало российское минобороны. Они в очередной раз соврали, что цель удара — поставленные восточноевропейскими странами Т-72 и вторая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия", - заявил Камышин.

По его словам, на территории ДВРЗ нет военной техники.

"Официально заявляю: на территории ДВРЗ нет военной техники. Этот завод ремонтировал вагоны и зерновозы, используемые для вывоза экспортной продукции", - заявил Камышин.

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что враг выпустил по Киеву сегодня 5 крылатых ракет, 4 из которых попали в объекты инфраструктуры на севере столицы.

"Сегодня, 5 июня, около 6 часов утра, вооруженные силы Российской Федерации провели пуски 5 крылатых авиационных ракет Х-22 из акватории Каспийского моря в направлении Киева. Одна ракета была уничтожена подразделением противовоздушной обороны Воздушных сил ВС Украины", - говорится в сообщении.

Генштаб отмечает, что остальные ракеты попали в объекты инфраструктуры на севере столицы Украины. По предварительной информации, жертв в результате ракетного удара противника нет. Возникшие пожары локализованы. Опасности нет.

Обстрел Киева:

5 июня в Киеве прогремело несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах. Известно об одном пострадавшем человеке, он госпитализирован.

По предварительным данным, рашисты осуществили пуски ракет с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря

Над Обуховским районом Киевской области была сбита вражеская ракета.

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