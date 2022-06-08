Не теряет актуальности угроза ракетных ударов, диверсий и высадки десанта, отметили в ОК "Юг".

В Черном море в готовности к атакам находятся 4 вражеских ракетных корабля и подводная лодка.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

"Корабельные группировки вражеских сил продолжает блокаду судоходства в северо-западной части Черного моря", - отметил он.

По данным командования, в готовности к атакам находится 4 ракетных корабля и подводная лодка, которые снаряжены 36 крылатыми ракетами "Калибр".

"Угроза ракетных ударов, диверсий и высадки десанта не теряет актуальности, не пренебрегайте сигналами тревог. Учитывайте то, что пляжный отдых и купание в заминированном море – двойная опасность в современных условиях. Будьте сознательными и внимательными, не оставляйте без уведомления компетентных органов подозрительную деятельность, предметы или людей", - подчеркнул Назаров.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия укрепляется на острове Змеиный и оставляет там десантные корабли.

Как известно, с начала широкомасштабного вторжения России украинские защитники уничтожили 13 кораблей и катеров РФ.

Тем временем в бухте оккупированного Севастополя заметили российские корабли, в которых прикрутили сухопутные ЗРК "Тор".

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