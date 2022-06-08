В Черном море в готовности к атакам находятся 4 вражеских ракетных корабля и подводная лодка.
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.
"Корабельные группировки вражеских сил продолжает блокаду судоходства в северо-западной части Черного моря", - отметил он.
По данным командования, в готовности к атакам находится 4 ракетных корабля и подводная лодка, которые снаряжены 36 крылатыми ракетами "Калибр".
"Угроза ракетных ударов, диверсий и высадки десанта не теряет актуальности, не пренебрегайте сигналами тревог. Учитывайте то, что пляжный отдых и купание в заминированном море – двойная опасность в современных условиях. Будьте сознательными и внимательными, не оставляйте без уведомления компетентных органов подозрительную деятельность, предметы или людей", - подчеркнул Назаров.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия укрепляется на острове Змеиный и оставляет там десантные корабли.
Как известно, с начала широкомасштабного вторжения России украинские защитники уничтожили 13 кораблей и катеров РФ.
Тем временем в бухте оккупированного Севастополя заметили российские корабли, в которых прикрутили сухопутные ЗРК "Тор".
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