По словам воина, сейчас россияне со своими самолетами буквально жмутся где-то там на предельных высотах, потому что нашей ПВО просто "закошмарены": "их самолеты падают, как дохлые мухи".

Украинский офицер из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко рассказал, что в начале войны российская армия считала авиацию одним из своих преимуществ, однако очень недооценили украинские силы Противовоздушной обороны. Теперь, после 100 дней полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты боятся даже залетать на нашу территорию.

Историю украинского защитника из 95-й ОДШБр опубликовал главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный на своей официальной странице в Facebook.

"В первые же дни российская пропаганда живо рапортовала о том, что украинская ПВО и авиация уничтожены. Сейчас враг со своими самолетами буквально жмется где-то там на предельных высотах, на предельной дальности, потому что он нашей ПВО просто "закошмарен". Их самолеты падают, как дохлые мухи", – рассказал Кочевенко.

Как сообщается, ранее Кочевенко воевал на Донбассе, но там оккупанты авиацию не использовали. Поэтому впервые боевую команду: "Внимание, воздух!" офицер услышал только 24 февраля 2022 года.

"Это было впервые в моей жизни. Я имею боевой опыт Донбасса, там враг использовал и артиллерию, и танки, но авиации почти не было. В тот момент я понял, что мы не знаем, чего ждать. Ковровая бомбардировка, массированный ракетно-бомбовый удар – что это будет? Устояли и начали работать. Сначала их самолеты чувствовали себя безнаказанными. Нагло заходили на удобных для себя высотах и направлениях, осуществляли точные авиаудары", – вспоминает Юрий.

С первого дня полномасштабного вторжения враг активно применял авиацию, уничтожая авиабомбы гражданскую инфраструктуру, жилые дома, убивая мирных людей.

Воин признался, что не понимал, чего ожидать. В первые дни войны российская авиация чувствовала себя безнаказанной. Самолеты заходили на удобных для себя высотах и направлениях и наносили точные удары. Сейчас все изменилось.

По словам офицера, сейчас для защиты украинского неба активно применяют ПЗРК отечественного производства и те, что предоставлены союзниками: американские "Stinger", польские "Piorun", британские ПЗРК "Starstreak".

"Кстати, "Starstreak" очень эффективно показал себя против беспилотников. Мы ежедневно уничтожаем российские БПЛА "Орлан". Мы обрезали врагу крылья, теперь наша задача – выколоть ему глаза"", – объясняет Кочевенко.

По его словам, количество сбитых вражеских самолетов и вертолетов в их полосе ответственности "очень достойное".

Офицер признается, что эти несколько месяцев заставили его многое переосознать.

"Я здесь воюю рядом с ребятами, с которыми был на Донбассе. Иногда возникает ощущение такого ... дежавю. Вроде взяли эти годы и вырезали, как в монтаже. И мы снова здесь, снова солдаты и воюем с тем же врагом. Хотя характер боевых действий, конечно, очень существенно изменился. Так же изменилась роль ПВО. Настоящая эффективность считается не сбитыми самолетами, а тем фактом, что враг боится свою авиацию применять. Это значит, что мы все делаем правильно", - рассказывает Юрий.

Силы, говорит военный, дает абсолютное осознание того, за что воюет Украина.

"Мы отстаиваем не просто землю, а будущее для наших детей", – уверен он. - "Это действительно то, что вдохновляет. Когда бывает трудно, осознаешь кто за твоей спиной и просто делаешь то, что должен делать. Мы благодарим всех, кто молится за нас, поддерживает, в меру своих возможностей помогает Вооруженным Силам Украины. Вера в победу уже переросла в уверенность. Но это не повод расслабляться. Это значит, что мы должны приложить еще больше усилий, еще больше сконцентрироваться каждый на своем месте. Когда каждый будет делать свое дело так, будто победа зависит от него лично, нас никто не одолеет".

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 3 июня в Украине уничтожили 210 самолетов и 175 вертолетов.

Как сообщал УНИАН, накануне канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поставить Украине современную систему противовоздушной обороны IRIS-t SLM и современный радар, который будет обнаруживать вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию.

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