Оккупанты массированным огнем накрыли населенные пункты области.

Российские оккупанты сегодня, 8 июня, нанесли массированного удара по Херсонщине. В результате обстрела один человек погиб, а еще 17 получили ранения.

"Оккупанты в очередной раз доказывают , что они нелюди. Эти террористы сегодня (8 июня - УНИАН) массированным огнем укрыли Херсонщину - 17 человек получили ранения и одна женщина погибла", - сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что враг бил по Херсону именно в то время, когда происходила эвакуация людей, оказавшихся на подтопленных территориях из-за подрыва оккупантами дамбы на Каховской ГЭС. По его словам,пострадали гражданские, спасатели, полицейские, врач, волонтер - всего 9 человек.

"Ближе к вечеру Россия снова обстреляла Херсон - у женщины диагностировали легкое ранение, ей оказали необходимую помощь", - сказал Прокудин.

По его словам, из-за российского обстрела села Днепровское ранены сразу 5 человек, их госпитализировали.

"В Бериславе враг сбросил авиабомбу на жилой дом - 55 летний мужчина получил легкие ранения, а его жена погибла на месте. Также ранен еще один мужчина", - отмечает глава Херсонской ОВА.

Прокудин также рассказал о ситуации по подтоплению населенных пунктов.

"Ситуация остается сложной, но понемногу стабилизируется. Сейчас уровень воды сохраняется на отметке 5 метров 55 см. По сравнению с утром вода отошла на 6 см. На правобережье под водой оказались 3426 домов", - отметил он.

Глава Херсонской ОВА рассказал, что на оккупированные части Херсонщины ситуация остается критической.

"Люди спасают друг друга собственными силами, а им в спины стреляют оккупанты-террористы", - добавил он

Эвакуация из Херсонщины под обстрелами - последние новости

Сегодня, 8 июня, утром российские захватчики нанесли удары по прибрежным территориям и центральной части города Херсон. В МВД сообщили, что обстрел начался именно во время эвакуации граждан, чьи дома оказались подтопленными.

Офис генпрокурора проинформировал, что по факту жестокого обстрела Херсона начато досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

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