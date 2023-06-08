В результате атаки пострадали восемь человек.

Российская Федерация 8 июня нанесла ракетного удара по Уманщине. В результате атаки пострадали люди, состояние двух пострадавших - тяжелое.

По предварительной информацией Министерства внутренних дел Украины, удар пришелся на промышленный объект и автомойку.

"Российский враг нанес ракетный удар по Уманской области. Поврежден промышленный объект и автомойка, на которой возник пожар. Предварительно госпитализированы восемь пострадавших, двое из них - тяжелые", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают спасатели ГСЧС, полиция и медики. Сейчас пожарные ликвидировали пожары, которые возникли в результате ракетных ударов

Ракетный удар по Умани 28 апреля 2023 года - что известно

Российские оккупанты рано утром 28 апреля 2023 года нанесли массированный ракетный удар по Украине. Силы ПВО уничтожили 21 из 23 запущенных ракет.

Одна из российских ракет попала в жилую многоэтажку в Умани Черкасской области, из-за щл погибли 23 человека, проживавшие в доме, в том числе шестеро детей. Еще 19 человек пострадали, девять из которых госпитализировали.

Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что в результате ракетного удара россиян по многоэтажке в Умани полностью разрушены 14 квартир, еще 14 - в аварийном состоянии.

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