В полиции призывают граждан оставаться в укрытиях, ведь ракетная угроза продолжается.

Над одним из районов Киевской области сбили вражескую ракету. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

"Вражескую ракету сбили над одним из районов Киевщины. Спасибо силам ПВО за эффективную работу", - написал он.

Небытов призвал местных жителей оставаться в укрытиях, ведь ракетная угроза продолжается.

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Ракетная атака РФ на Украину: что известно

5 декабря после 13: 00 в Украине была объявлена воздушная тревога, работает система противовоздушной обороны.

Около 14:36 глава КОВА Алексей Кулеба подтвердил, что в области работает ПВО. "Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах. Повышенная опасность - движение ракет в сторону области", – предупредил он.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат предупредил, что российские оккупанты в один день могут запускать ракеты по Украине в несколько этапов.

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