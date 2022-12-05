По словам представителя Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, первая волна ракет пошла, их может быть несколько.

Россияне могут использовать несколько волн ракетных атак, чтобы рассредоточить ракеты по всей территории Украины и запутать действия ПВО.

"Традиционно, откуда они и пускают. Стратегическая авиация - это район Волгодонска, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже по предварительной информации есть запуски. Поэтому здесь надо сохранять спокойствие и беречь себя – идти в укрытие. Тут собственно уже не тренировка, ракеты уже запущены", - сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона.

По его словам, Россия продолжает делать то, что она начала 10 октября – бить по объектам критической инфраструктуры. Они уже запустили первую волну ракет, но могут следующие.

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"Уже первая волна ракет пошла, их может быть несколько. Как правило, они могут использовать несколько волн атак, чтобы рассредоточить ракеты по всей территории Украины и запутать действия нашей противовоздушной обороны", - добавил представитель Воздушных сил.

Ракетная атака на Украину 5 декабря

Как известно, в большинстве областям Украины объявлена воздушная тревога. Гражданам рекомендовано пройти в укрытие.

Работу ПВО на Полтавщине уже подтвердил глава ОВА Дмитрий Лунин. Также сообщалось о сбитии ракет над Киевщиной.

Кроме этого, сообщают о звуках взрывов на Запорожье - подтверждения информации еще не было.