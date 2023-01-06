Число жертв циничного нападения РФ достигло трех.

Умерла еще одна пострадавшая во время ракетного обстрела столицы 29 декабря 2022 года. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

40-летняя женщина находилась в больнице в тяжелом состоянии. Это - третья жертва варварской атаки россиян накануне Нового года.

Ракетная атака РФ по Украине 29 декабря

Утром 29 декабря Россия осуществила очередной массированный залп ракетами наземного, воздушного и морского базирования по гражданской инфраструктуре Украины.

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В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали, что украинская ПВО уничтожила 54 ракеты из более 69, выпущенных захватчиками.

Над столицей силам противовоздушной обороны удалось сбить 16 российских ракет. Обломки сбитых ракет повредили три частных дома. В тот день Киев был обесточен на 40%.

В ночь с 29 на 30 декабря враг атаковал Украину 16 дронами-камикадзе, все они были уничтожены силами ПВО. В Киев летели семь "Шахедов".

31 декабря российская армия нанесла несколько волн ракетных ударов по разным городам Украины. Силы обороны сбили 12 из более чем 20 крылатых российских ракет. Российские ракеты попали в гражданские объекты в Киеве, Хмельницком, Николаеве и Запорожье.

В результате атаки в Соломенском районе Киева обломки ракеты попали в частный дом. В Печерском районе повреждена гостиница и вылетели стекла во "Дворце Украина". В Святошинском районе обломки ракеты упали на стадион "Темп". Также, по данным мэра Виталия Кличко, в Киеве в результате обстрела повреждены три школы и детсад.

Сообщалось о гибели одного человека, еще 22 пострадали. 15 пострадавших госпитализировали в медучреждения Киева. Семь получили помощь медиков на месте.

2 января скончался 46-летний мужчина, пострадавший в результате российской атаки на столицу 31 декабря.

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