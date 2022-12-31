К счастью, сегодня в здании не было детей.

В результате российской ракетной атаки днем 31 декабря 2022 года поврежден дворец "Украина" в центре Киева. Также был "прилет" в отель рядом.

Фото и видео последствий опубликовали в Офисе президента Украины. Видно, что в здании дворца выбиты окна взрывной волной.

"Обычно в эти даты там родители с детками накануне Нового года. Сегодня чудом не было детей. Летели стекла от ударов российских ракет", — сообщили в ОП.

Видео дня

Российские захватчики ударили по отелю. "Разбитый отель в сердца столицы - это их (рашистов, — УНИАН.) радости за праздничным столом", — говорится в сообщении Офиса президента.

Ракетная атака на Киев 31.12.2022 – что известно

В КГВА сообщили, что в районе Киева 31 декабря во время ракетной атаки РФ уничтожено 7 воздушных целей.

В результате падения обломков:

В Голосеевском районе повреждено хозяйственное сооружение и автомобиль. Пострадавших нет.

В Соломенском районе поврежден частный жилой дом, гостиница.

В Печерском районе разрушение гостиницы, незначительные повреждения близлежащих построек.

Есть разрушения в Днепровском районе.

Пока известно об одном погибшем и 13 пострадавших. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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