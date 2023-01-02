Мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии.

В понедельник утром, 2 января, скончался 46-летний мужчина, пострадавший от российской атаки на столицу 31 декабря.

Об этом сообщил в Telegram мэр Виталий Кличко. Он отметил, что мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии.

Ракетная атака России 31.12.2022

31 декабря российская армия нанесла несколько волн ракетных ударов по разным городам Украины. Российские ракеты попали в гражданские объекты в Киеве, Хмельницком, Николаеве и Запорожье.

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31 декабря в Киеве количество пострадавших составило 22 человека, погиб пожилой мужчина.

В результате атаки в Соломенском районе Киева обломки ракеты попали в частный дом. В Печерском районе повреждена гостиница и повылетали стекла во "Дворце Украина". В Святошинском районе обломки ракеты упали на стадион "Темп". Также, по данным мэра Виталия Кличко, повреждены три школы и детсад.

Кроме того, значительные повреждения получили здания Выставочного кампуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.