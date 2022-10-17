Поражено несколько объектов энергетической инфраструктуры.

Россия продолжает бить ракетами по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности по объектах энергетики. Из-за атак проблемы с электроснабжением появились в Ровно.

Об этом сообщил мэр города Александр Третьяк.

По его словам, из-за атак РФ произошло аварийное отключение электроснабжения в центре города (пр.Мира, Кавказская, Мицкевича, Героев полиции (Пушкина) + район льнокомбината.

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Впоследствии он сообщил, что электроснабжение в центре города восстановлено.

В "Укрэнерго" предупредили, что отключения электроэнергии возможны и в других регионах Украины из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в центральном и северном регионах Украины. При этом в компании подчеркнули, что сейчас ситуация в энергосистеме страны контролируемая.

"В результате террористической атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры в центральном и северном регионах Украины. Ремонтные бригады "Укрэнерго" работают над устранением последствий. Однако диспетчерский центр "Укрэнерго" не исключает возможности введения графиков аварийных отключений", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что важно соблюдать режим экономного потребления электроэнергии по всей стране, особенно – в вечерние часы суток. Поэтому украинцам советуют перенести стирку на ночь, чтобы избежать перегрузок энергосетей. Не следует также включать одновременно несколько энергоемких электроприборов.

"Выключите по возможности теплый пол и бойлеры. Убедитесь, что дома не горит лишнее освещение, а телефоны и павербанки заряжены", – отметили в компании.

В Группе ДТЭК сообщили, что в результате ударов РФ пострадало одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго. Ранены 3 человека.

"Ударами повреждено энергетическое оборудование предприятия. Когда будет позволять ситуация с безопасностью, работники теплоэлектростанции осмотрят повреждения и начнут работы по ликвидации последствий и возобновлению работы", – говорится в сообщении.

Обстрелы Украины 17 октября: что стоит знать

Как писал УНИАН, этим утром россияне нанесли ракетные удары и атаковали дронами несколько регионов Украины.

В частности, в Киеве утром 17 октября прогремели взрывы. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что столицу атаковали дронами-камикадзе. По последней информации, во время поисково-спасательных работ в жилом доме в центре Киева, куда попал российский дрон, извлекли тела трех погибших мирных жителей, сообщил Кличко.

Также известно, что ракетного удара нанесли по Сумской области - погибли по меньшей мере три человека.

Кроме этого, результате атак оккупантов сегодня утром повреждена энергетическая инфраструктура в Центральном и северном регионах Украины, возможны аварийные отключения.

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