Отражатели, установленные врагом, не касаются американских реактивных артсистем, отметил эксперт.

Российские оккупанты в Украине не могут уберечься от ударов со стороны защитников нашего государства из американских реактивных артиллерийских систем HIMARS, поскольку установили не такие "отражатели ракет".

Установленные противником средства для защиты от обстрелов не работают против этого вооружения, рассказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона на канале "1+1".

По его словам, вражеские отражатели "не касаются HIMARS".

"...Я проще объясню: есть у вас катер или корабль и вы на него ставите отражающий элемент, чтобы радары не могли его обнаружить и поразить противокорабельной ракетой или другим типом. Но это не касается ракет типа HIMARS или других боеприпасов, которые имеют иной принцип наведения", - отметил собеседник.

Напомним, защитники Украины в ночь на 27 июля нанесли точечные удары по Антоновскому автомобильному мосту, который находится возле захваченного оккупантами Херсона. В результате ударов были разрушены логистические и транспортные пути врага.

30 июля стало известно, что украинская армия нанесла удар по Антоновскому железнодорожному мосту, и после этого противники не имели возможность им пользоваться.

1 августа появилась интересная информация насчет автомобильного и железнодорожного моста от американского Института исследования войны. По его данным, захватчики установили вдоль сооружений радиолокационные отражатели.

Позже в Вооруженных силах Украины сообщили о новых успешных ударах по Антоновскому мосту.

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