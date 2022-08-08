Окончательные потери врага доразведываются.

В Оперативном командовании "Пивдень" сообщили о ликвидации 11 российских оккупантов, поражении склада боеприпасов, Антоновского и Каховского мостов.

Об этом говорится в сообщении на странице Командования в Facebook насчет ситуации по состоянию на 16.00.

"За ночь нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями обеспечены вражеские потери в количестве 11 рашистов и двух военных автомобилей. Также отработано и подтверждено поражение склада боеприпасов, Антоновского и Каховского мостов", - говорится в сообщении.

Окончательные потери врага доразведываются, добавили в командовании.

В то же время в Черном море на боевом дежурстве продолжают находиться четыре носителя 24-х "Калибров" и один большой десантный корабль.

"Утром из акватории Черного моря был зафиксирован пуск четырех крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Силами противовоздушной обороны все ракеты уничтожены в южном и центральных регионах Украины", - констатировали в ОК "Пивдень".

Корабельная группировка врага в количестве 12 единиц традиционно осуществляет маневрирование вдоль юго-западного побережья Крыма в безопасном от поражений районе.

"Функционирование "зерновых коридоров" продолжается по плану, под контролем Стамбульского координационного центра. Срывов и провокаций не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что армия Украины нанесла удары по Антоновскому автомобильному и железнодорожному мостах и разрушила транспортные и логистические пути врага.

Напомним, противники вторглись на нашу землю рано утром 24 февраля. На украинской территории уже ликвидировали 42 тыс. 340 противников.

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