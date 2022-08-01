Противники пытаются предотвратить ракетные удары по Антоновскому мосту со стороны армии Украины, сообщили в американском Институте исследования войны.

Российские оккупанты в Херсонской области пытаются уберечь Антоновский мост от новых ударов со стороны Вооруженных сил Украины.

Противники установили вдоль Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов радиолокационные отражатели, сообщает американский Институт исследования войны (ISW) со ссылкой на спутниковые снимки.

"…Спутниковые снимки… показали, что российские войска вырыли траншеи возле Антоновского моста (на правом берегу Днепра) и установили радиолокационные отражатели вдоль Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов, чтобы предотвратить украинские ракетные удары…", - отметили эксперты.

Напомним, Вооруженные силы Украины в ночь на 27 июля нанесли точечные удары по Антоновском мосту, который находится возле захваченного россиянами Херсона.

ВСУ не уничтожили мост, но были разрушены логистические и транспортные пути оккупантов.

31 июля стало известно, что захватчики начали ремонтировать Антоновский мост.

Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что враги просто накрывают плитами поврежденные участки сооружения.

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