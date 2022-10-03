Также оккупанты оставили в домах, в которых жили, "растяжки" на дверях.

На Харьковщине в селе Пески-Радьковские в погребе обнаружили еще одну пыточную.

Об этом в Telegram сообщает Национальная полиция Украины.

Как отмечается, после деоккупации украинские полицейские документируют здесь военные преступления армии "освободителей".

"Когда российские военнослужащие зашли в село, они выгнали местных из их домов и сами поселились там", - отмечают в полиции.

Также полицейские обнаружили в погребе еще одну пыточную, где в нечеловеческих условиях содержали местных – людей запугивали, били и издевались.

В полиции отмечают, что российские оккупанты оставили разграбленные дома, грязь и нечистоты – фирменный знак "русского мира". Кроме того, оккупанты оставили в домах, в которых жили, "растяжки" на дверях.

Как известно село Пески-Радьковские расположено в Изюмском районе Харьковской области с населением более 2500 человек. Оно на границе с Лиманским районом Донецкой области.

Застенки оккупантов на Харьковщине

14 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьковская область почти полностью освобождена от российских захватчиков.

В оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев. В Харьковской области обнаружили более 10 пыточных, в том числе 2 пыточные в Балаклее и 6 в Изюме, в Казачьей Лопани, Купянске и в селе Липцы.

Позже появилась информация об обнаружении застенков в Казачьей Лопане, Купянскую и в деревне Липцы. Также в Волчанске правоохранители обнаружили еще один застенок оккупантов.