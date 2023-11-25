В КМВА подтвердили, что ударные БПЛА летят в направлении Киева.

В воздушном пространстве Украины зафиксированы ударные БпЛА. Воздушная тревога объявлена в ряде областей: Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, харьковских, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Херсонской.

У КОВА сообщили, что силы ПВО работают по целям.

"Пребывайте в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - написали там.

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В КМВА подтвердили, что ударные БПЛА летят в направлении Киева.

Воздушные атаки РФ - детали

Вчера утром военные сообщали, что ночью российские войска запустили с юго-восточного направления три ударных беспилотных летательных аппарата типа "Shahed", все удалось уничтожить силами и средствами Воздушных Сил.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отмечали, что захватчики атковали еще и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59.

Днем, около 12:00, сообщалось о пуске ракеты в направлении Кривого Рога и Павлограда. О возможных последствиях местные власти не говорили.

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