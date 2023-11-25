По словам президента, россияне сознательно пошли на очередной акт террора в ночь на день памяти жертв Голодомора.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку "шахедов" в ночь на 25 ноября.

Как отметил Зеленский в своем Telegram-канале, россияне массированно ударили дронами-камикадзе по Украине в ночь на день памяти жертв Голодомора. По его словам, ночная атака - свидетельство сознательного террора.

"Более 70 "шахедов" в ночь на день памяти жертв Голодомора-геноцида. Сознательный террор. Именно в это время. Руководство России гордится тем, что может убивать. Наши воины сбили большинство дронов. К сожалению, не все. Но работаем дальше, чтобы усилить нашу ПВО и сбивать больше. И работаем дальше, чтобы объединить мир в защите от российского террора. Государство-террорист должно проиграть и отвечать за содеянное", - отметил президент.

Атака "шахедов" в ночь на 25 ноября

Напомним, что поздно ночью в воздушном пространстве Украины зафиксировали ударные БПЛА. Воздушную тревогу объявили в ряде областей: Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Херсонской.

В нескольких областях работала ПВО. Дроны атаковали Украину большими группами. Атака продолжалась с ночи до утра.

Как сообщают воздушные силы, всего зафиксированы пуски около 75 "шахедов" с двух направлений. Основное направление удара - город Киев. В результате противовоздушного боя этой ночью силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожен 71 ударный БпЛА "Shahed-131/136". Подавляющее большинство - на Киевщине.

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