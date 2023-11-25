Сейчас продолжаются работы по восстановлению и выясняются причины.

После российской ночной атаки "шахедами" в Киеве остались без света 77 жилых домов и 120 учреждений. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

"Утром 25 ноября во время масштабного дронового обстрела в столице была обесточена воздушная линия. В результате без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас продолжаются работы по восстановлению и выясняются причины.

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Также во время обстрела в Киевской области отключались воздушные линии 330 кв. Предварительная причина - повреждение в результате обстрела.

Воздушная атака РФ по Украине - что известно

Сегодня, 25 ноября, в воздушном пространстве Украины были зафиксированы ударные БПЛА. Воздушная тревога была объявлена Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, харьковских, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Херсонской областях. В нескольких областях работала ПВО. Дроны атаковали Украину большими группами. Атака продолжалась с ночи до утра.

Согласно информации Воздушных сил, всего были зафиксированы пуски около 75" шахедов " с двух направлений. Основное направление удара - город Киев.

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