Российские военные проигнорировали предупреждающие сигналы о нападении.

Начальник российской армии Валерий Герасимов сталкивается с растущей критикой после начала крупнейшего вторжения на российскую территорию украинских войск.

По словам человека, близкого к Кремлю, Герасимов и высшие чиновники проигнорировали предупреждения разведки о том, что украинские солдаты собираются у границы с западной Курской областью России, за две недели до начала наступления, пишет Bloomberg.

Никто не проинформировал об этом президента Владимира Путина. Оборонительные силы внутри России были застигнуты врасплох и практически не оказали сопротивления украинскому наступлению.

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Хотя Герасимов вряд ли будет снят с должности в краткосрочной перспективе, терпение в Кремле по поводу его руководства военными действиями на исходе, сказал источник Bloomberg.

Бои в Курской области - детали

Украинский прорыв в Курск произошел, когда бои вдоль линии фронта на востоке и юге Украины зашли в тупик, несмотря на то, что российские войска в последнее время добились некоторых успехов.

По данным американского Института изучения войны, в среду украинские войска продвинулись на 10 километров в Курск на фоне продолжающихся механизированных наступательных операций.

Накануне Путин вызвал Герасимова и других высокопоставленных чиновников в сфере обороны и безопасности на совещание.

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