Путин специально "придержал" свой план по запугиванию Украины и Запада на будущее.

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, пообещал своему политическому "другу" Александру Лукашенко разместить на территории Беларуси ядерное оружие еще до начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

К такому выводу склоняются аналитики американского Института изучения войны (ISW). В своем новом отчете они говорят, что Путин, скорее всего, не менял своих планов о ядерном вооружении Беларуси, однако, с учетом вторжения в Украину, решил воспользоваться ситуацией и сделал соответствующий анонс в рамках новой информационной кампании по запугиванию Киева и его партнеров.

В ISW обращают внимание на то, что лидер Беларуси Александр Лукашенко просил у Путина ядерные боеголовки еще 30 ноября 2021 года - фактически за несколько месяцев до начала вторжения войск РФ. Также в феврале 2022 года Беларусь официально отменила конституционную норму касательно нейтрального статуса страны в отношении владения ядерным оружием.

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Однако тогда, по мнению аналитиков, Путин воздержался от развертывания боеголовок, чтобы сохранить для себя этот "козырь" на будущее.

Путин готовит Беларусь к ядерному оружию

Напомним, что 24 марта стало известно, что лидер РФ Владимир Путин готов передать Беларуси потенциальный носитель ядерного оружия ОТРК "Искандер". Об этом диктатор заявил лично в интервью российским пропагандистским СМИ, отметив, что это их общий с Лукашенко ответ Западу. Также он заявил, что РФ уже разметила в Беларуси 10 самолетов, которые способны нести ядерные боеголовки.

На соответствующие угрозу уже отреагировали в США. Там пока что придерживаются "осторожной" позиции по поводу заявления Путина и говорят, что не видят признаков готовности РФ применить ядерное оружие. Однако там подтвердили, что Лукашенко и Путин обсуждали между собой "ядерную сделку" в 2022 году.

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