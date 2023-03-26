В Штатах не видят признаков того, что Кремль планирует применить свое ядерное оружие.

В Соединенных Штатах Америки отреагировали на заявление президента РФ Владимира Путина о планах разместить ядерное оружие на территории Беларуси.

Как отмечает Reuters, в Штатах "отреагировали осторожно". Высокопоставленный представитель администрации подчеркнул, что Россия и Беларусь обсуждали подобную сделку в прошлом году. Он добавил, что нет никаких признаков того, что Кремль планирует применить свое ядерное оружие.

"Мы не видим ни причин для корректировки нашей собственной стратегической ядерной позиции, ни каких-либо признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Мы по-прежнему привержены коллективной обороне альянса НАТО", – заявил чиновник.

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Ядерные угрозы России

Угрозы применить ядерное оружие звучат со стороны РФ далеко не впервые. С начала полномасштабного вторжения в Украину в России постоянно возвращаются к этой теме.

Кроме того, экс-президент РФ и зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в который раз грозит ядерным ударом, если Украина попытается вернуть временно оккупированный Крым. Он заявил, что деоккупация полуострова будет считаться посягательством на существование России.

В то же время на Западе считают, что визит в Москву лидера Китая Си Цзиньпина снизил вероятность применения Россией ядерного оружия. Такое мнение высказал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

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