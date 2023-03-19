Жители разрушенного Мариуполя узнали на видео с Путиным своих соседей-мародеров.

Жители Мариуполя идентифицировали людей, которые засветились в пропагандистском видео с визитом Владимира Путина в разрушенный россиянами город. Эту информацию опубликовал в своем Телеграм советник мэра Петр Андрющенко.

Так, в одном кадре с диктатором засветились:

Екатерина Лоткова (1) и ее муж Дмитрий Лотков (2).

Видео дня

"Во время войны и бомбежки мародерили на Курчатово", – пишет Андрющенко.

Также в этом кадре присутствует Алексей Бондаренко (3) по кличке "Химик". Утверждается, что он друг семьи Лотковых.

На следующем кадре виден пожилой мужчина – Николай Лотков, отец Дмитрия Лоткова.

Также ранее УНИАН сообщал, что мариупольцы идентифицировали двух других коллаборантов, которые приветствовали Путина – Ирина Волосатова и Алексей Хавьяр.

Визит Путина в оккупированный Мариуполь

Утром 19 марта российская пропаганда сообщила о визите Владимира Путина в оккупированный Мариуполь. Визит состоялся якобы прошедшей ночью. Утверждается, что Путин прилетел на вертолете, а затем пересел в машину и за рулем осмотрел разрушенный по его приказу город.

Также роспропаганда показала "радостную встречу" жителей уничтоженного города с диктатором, который приказал этот город разрушить. Утверждается, что Путин якобы сходил в гости к одной мариупольской семье по ее приглашению.

Советник главы ОП Михаил Подоляк, комментируя эту поездку, заявил, что "преступника всегда тянет на место преступления".

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