Жители Мариуполя идентифицировали людей, которые засветились в пропагандистском видео с визитом Владимира Путина в разрушенный россиянами город. Эту информацию опубликовал в своем Телеграм советник мэра Петр Андрющенко.
Так, в одном кадре с диктатором засветились:
Екатерина Лоткова (1) и ее муж Дмитрий Лотков (2).
"Во время войны и бомбежки мародерили на Курчатово", – пишет Андрющенко.
Также в этом кадре присутствует Алексей Бондаренко (3) по кличке "Химик". Утверждается, что он друг семьи Лотковых.
На следующем кадре виден пожилой мужчина – Николай Лотков, отец Дмитрия Лоткова.
Также ранее УНИАН сообщал, что мариупольцы идентифицировали двух других коллаборантов, которые приветствовали Путина – Ирина Волосатова и Алексей Хавьяр.
Визит Путина в оккупированный Мариуполь
Утром 19 марта российская пропаганда сообщила о визите Владимира Путина в оккупированный Мариуполь. Визит состоялся якобы прошедшей ночью. Утверждается, что Путин прилетел на вертолете, а затем пересел в машину и за рулем осмотрел разрушенный по его приказу город.
Также роспропаганда показала "радостную встречу" жителей уничтоженного города с диктатором, который приказал этот город разрушить. Утверждается, что Путин якобы сходил в гости к одной мариупольской семье по ее приглашению.
Советник главы ОП Михаил Подоляк, комментируя эту поездку, заявил, что "преступника всегда тянет на место преступления".