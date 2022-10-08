России будет сложно вести войну с такими настроениями, считает Пионтковский.

Российский диктатор Владимир Путин создал себе много проблем, запустив кампанию очернения российских военных и призвав на фронт жителей бедных регионов.

Такое мнение в интервью УНИАН озвучил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Политолог подчеркнул, что своим обращением к российским военным министр обороны Украины Алексей Резников попытался донести до генералов армии РФ, что им стоит брать дело в свои руки.

"Подтекст выступления министра Резникова именно таков: "Давайте, ребята, или вас вообще на дыбу, или заканчивайте эту преступную войну". Я думаю, что многие задумаются. В любом случае с такими настроениями очень трудно вести войну. Путин уже внес раскол и создал пирамиду противоречий", – считает он.

Политолог подчеркнул, что министр обороны Украины "указал им правильный путь и выбрал правильный момент".

"Еще несколько дней назад было рано обращаться с этим. "Разберитесь с этими придурками в Москве, и мы с вами договоримся. Мы военные люди, мы поймем друг друга", – сказал он.

Политолог также отметил, что такие призывы могут сработать, если учесть контекст – в РФ развернули информационную кампанию против военных.

"Я не хочу идеализировать российских военных, они совершили громадное количество военных преступлений. В отличие от генерала Залужного, я не такого высокого мнения об их интеллектуальных способностях, но мы видим, что по ним развернута запущенная Путиным система очернения. На них спустили Кадырова, Пригожина, спикера Думы Володина и этих мерзавцев, которых прозвали военными корреспондентами", – отметил он.

Он уверен, что Путин создал себе много проблем, отправив на фронт выходцев из бедных регионов и глубинки.

"Кто эти несчастные мобики? Все люди среднего класса, у которых есть деньги, связи - они все уехали. Одни называют цифру 200 тысяч, а другие – 700 тысяч. Там очень много. Средний класс уехал. На фронт они гонят рабоче-крестьянских мобиков. Это создаст им страшную проблему после войны. Половину этих мобиков убьют, половина как-то выживет, и они со своими автоматами вернутся в российские города. Вы представляете, что они там устроят? Тоже самое, что русские солдаты в Петрограде в 17 году, бросившие фронт и желающие разобраться с теми, кто их послал. Колоссальное количество проблем Путин запустил", – считает Пионтковский.

В РФ началась кампания по дискредитации военных: что стоит знать

Как писал УНИАН, в РФ начали активно критиковать военное командования, вменяя именно военным вину за неудачи в войне против Украины.

Аналитики предполагают, что российский диктатор Владимир Путин будет пытаться сделать виновным в неудачах на войне против Украины военное командование.

В частности, публично за неспособность оперативно отреагировать на обострение ситуации военное командование раскритиковали глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Их заявления подхватили ток-шоу на федеральных каналах – критика военного командования впервые начала звучать на всю страну.

Эксперты предполагают, что Пригожин и Кадыров стремятся сместить министра обороны Сергея Шойгу. В то же время последствий за такие действия для обоих не было. Более того, Путин второй раз с 24 февраля "повысил" Кадырова, дав ему звание генерал-полковника.

ISW прогнозирует, что Путин сделает главу Минобороны РФ Сергея Шойгу ответственным за неудачу российской армии в полномасштабной войне против Украины.

8 октября украинская военная разведка сообщила, что в Москве начался комплекс "мер" направленных против военных, в частности, массовые задержания.

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