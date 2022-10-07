Министр обороны напомнил солдатам армии РФ, что в Украине они никого не освобождают.

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к российским военнослужащим с призывом спасти свою страну от трагедии, а армию — от унижения, пока у них есть время.

Соответствующее видеообращение опубликовало Военное телевидение Украины.

"Я обращаюсь к солдатам и матросам. Сержантам и старшинам. Мичманам, офицерам. Генералам и адмиралам. Российской армии. Я не оговорился. Именно российской армии. В первую очередь мои слова адресованы офицерам и командованию. Потому что вам принимать решения. Я не буду касаться текущей ситуации на фронте. Вы её и так знаете. Поговорим о том, что будет дальше. О вашем будущем. Ведь вы об этом наверняка задумываетесь", – заявил Резников.

По словам министра обороны, руководство РФ обмануло и предало свою армию, отправмв людей на смерть за фантазии и ложные цели Владимира Путина.

"Вас обманули и предали. Вам обещали легкую прогулку, а отправили в западню. Вы платите кровью за чьи-то фантазии и ложные цели. Теперь вас не слушают. Потому что послушать вас сейчас — значит признать ошибки. А в Москве не любят правду. Им проще рассказать, как вы геройски погибли в битве с выдуманными полчищами НАТО", – подчеркнул глава ведомства.

Кроме того, Резников напомнил, что президент Украины постоянно посещает военных на фронте, в то время как Путин этого не делает. Он прячется, поскольку боится прозрения российских солдат.

"Вы знаете, что в Украине вы никого не освобождаете. Вы уничтожаете целые города, где совсем недавно вас считали добрыми соседями и говорили по-русски. А теперь посеяна вражда на поколения вперед. Многие из вас уже поняли — вас отправили умирать не за правое дело. Может поэтому ваш прячется в бункере, а не держит удар рядом с вами? Он боится вашего прозрения, презрения и вашего справедливого гнева", - добавил глава Минобороны.

В то же время Резников напомнил, что деньги и семьи тех, кто отправляет солдат на войну, находятся в странах НАТО. Их не очень беспокоит судьба Лимана или Попасной, однако все провалы они спишут именно на армию.

"Они понимают, что попали в ловушку с войной. И сделают всё, чтобы списать на вас свои просчёты. Своё воровство. Переложить на вас ответственность. После войны именно вы будете смотреть в глаза калекам, вдовам и сиротам ваших солдат. Потому что никто из Кремля к ним не выйдет. Вам придётся жить рядом с теми, кто сейчас толпами бежит от мобилизации в Финляндию, Грузию, Казахстан и даже Монголию. И они будут уверены, что поступили правильно", – отметил Резников.

Министр подчеркнул, что украинцам не нужна территория России, ведь нам достаточно своей земли.

"И мы вернём её всю. Мы гарантируем жизнь, безопасность и справедливость всем, кто откажется воевать немедленно. И мы добьемся трибунала для тех, кто отдавал преступные приказы. Вы ещё можете спасти Россию от трагедии, а российскую армию - от унижения. Но время уходит. Не упустите его", – резюмировал Резников.

Война России против Украины: как РФ пытается стабилизировать фронт

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля были ликвидированы 61680 российских солдат. На фоне критической нехватки личного состава 21 сентября Владимир Путин объявил о проведении в России частичной мобилизации. Первые мобилизованные уже попадают в плен на территории Украины.

На усиление российской армии в Донецкой области Россия отправила подкрепление из 500 мобилизованных уголовных преступников. При этом командование российских войск издало распоряжение об изъятии мобильных телефонов у всех прибывающих мобилизованных.

Несмотря на попытки России стабилизировать фронт, у армии страны-агрессора это не выходит. Только за последние шесть дней украинские военные деоккупировали около 500 кв. км территории Херсонской области.

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