Российский публицист Андрей Пионтковский: В случае применения ядерного оружия, США испепелят всю российскую группировку в Украине

Известный российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью УНИАН рассказал о том, что стоит за ядерным шантажом Путина, из-за чего президент РФ готовит массовую расправу над генералитетом и какая борьба ведется в Белом доме.

Американский президент Джо Байден на днях заявил: если Россия использует ядерное оружие, США устроят Армагеддон. Как вы думаете, что это может быть?

- Он не так сказал. Там слово "Армагеддон" не звучало. Мне эти разговоры о ядерном оружии уже надоели. Тем более, что это блеф недавнего юбиляра. Я на эти темы говорю уже несколько месяцев. Моя точка зрения всегда была, что вероятность использования Путиным тактического ядерного оружия в Украине крайне мала. У меня есть три аргумента в поддержку этой точки зрения, и после событий последних дней, включая заявления Байдена, Салливана, Блинкена, а также ответного заявления из Москвы, моя уверенность в том, что это маловероятно, только усиливается.

Первое: этот удар не имеет никакого военного значения. Это просто чудовищное преступление. Предположим, он уничтожит какой-то украинский город. Погибнут десятки, может быть, сотни тысяч людей. И что, Украина перестанет сопротивляться? Запад перестанет ее поддерживать? Ничего подобного. Наоборот – реакция будет только обратная. Это бессмысленно с военной точки зрения. Ядерный удар не решает ни одной военной проблемы для России.

Второе: действительно за этим последует очень серьезное наказание. Об этом американские военные неоднократно предупреждали своих российских коллег и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли говорил об этом с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым, а Остин говорил об этом с Шольцем. Байден на прошлой неделе трижды сказал: "Putin- don’t, don’t, don’t".

Чтоб никаких не было уже сомнений. Когда Путин во время своей безумной эскалации с 19 сентября, когда он объявил мобилизацию, аннексию, взорвал трубопроводы и снова начал угрожать ядерным оружием, американцы в воскресенье, 2 октября, специально выпустили Салливана и Блинкена. Мы привыкли, что эти люди отражают несколько расходящуюся точку зрения в американской администрации. Остин и Блинкен – это верные друзья Украины. Остин 25 июня повторил, что цель США в этой войне, это победа Украины, полное восстановление ее территориальной целостности и ослабление России до такой степени, чтобы она никогда не смогла повторить подобную агрессию. Вот это он повторяет все время.

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На следующий день выступает Салливан и уточняет, что цель США – не допустить поражения Украины. Эта разница не просто стилистическая. Она имеет практическое значение. При каждом пакете помощи Салливан пытается или частично сократить эту помощь, или исключить какую-то критическую часть. Иногда ему удается. Всем надоела уже дискуссия, передадут они или нет ракеты ATACMS для HIMARS дальностью 300 км. Внутри администрации Байдена есть борьба.

Чтоб в Кремле не было никаких сомнений по поводу ответа на использование ядерного оружия, Байден специально выпустил обоих, и Салливана и Блинкена, чтоб донести совершенно ясный месседж для Кремля… Салливан обещал России в случае ядерного удара по Украине катастрофические последствия, а Блинкен – ужасающие. Это были постановочные интервью. Корреспондент спрашивал, есть ли в администрации точные планы и протоколы. Они ответили: "Да есть. Мы сообщили об этом нашим русским коллегам, и им это хорошо известно".

В первые полчаса будет уничтожен Черноморский флот и все его базы

Официальные лица не могли, а отставные генералы Ходжес и Петреус на следующий день все это разжевали. Они объяснили, что в первые полчаса будет уничтожен Черноморский флот и все его базы на побережье. Если это не произведет впечатления на Москву, то в течение нескольких дней испепелят огневым воздействием всю российскую группировку, которая находится на территории Украины. США ни в коем случае не будут отвечать ядерным оружием именно потому, что это бессмысленное террористическое преступление. Но они накажут русских намного больнее. Они используют свое огромное конвенциональное превосходство.

Кроме того, будут нанесены удары по тем местам, из которых будут запущены ядерные боеголовки. Ну, и недвусмысленно намекнули, что и лично Путину мало не покажется. Переводя на простой язык это значит, что его просто убьют. Это произвело впечатление. После этого ядерная риторика Москвы резко сократилась. Практически вопрос закрыт.

Я привел два аргумента: первый – это бессмысленно с военной точки зрения; второй – за этим последует очень суровое наказание. Тут мне могут возразить, что Путин сумасшедший, он же говорил: "Они все сдохнут, а мы в рай". Но он не шахид, он очень любит жизнь. С какой безумной паранойей он берег себя во время ковида. Макрона кал заставлял сдавать перед встречей. Все эти длинные столы и недельные карантины для депутатов... Он очень любит себя и ценит.

И третья причина – у него нет на столе кнопки, на которую он нажмет. Ядерное стратегическое оружие сложнее применить, чем тактическое. Для этого нужна целая серия команд. Они все находятся на складах. Все эти передвижения наблюдаются американской разведкой, а их надо доставить. В это будет вовлечено два десятка офицеров, и они все должны быть сумасшедшими.

Эта тема раздувается, чтоб повлиять на ту борьбу, которая идет внутри Белого дома по поводу поставок. Пока эти ATACMS не дали, потому что кричит кремлевская клака: не будем провоцировать Путина. Все это под давлением политиков, которым после войны нужно присвоить "Героя Украины". Это, конечно, Блинкен и Остин, Борис Джонсон. Он сыграл колоссальную роль в этой дискуссии в Белом доме. Вся эта пропаганда… Все эти Маски (Илон Маск – УНИАН), Римские Папы, провокации КГБ вылезают. Этот Маск – какой-то аутист-инженер, который знает выражение "ошибка Хрущева". Более циничные мои коллеги посчитали и обнаружили, что какие-то неизвестные инвесторы вложили несколько миллиардов долларов в компанию Маска. Не связано ли с этим?

Последнее указание ему дали: "Я поддерживаю Украину, но я против третьей мировой войны". То есть переводится это на английский язык, как не надо ни в коем случае давать ATACMS и вообще давайте поменьше вооружения, танков Leopard, и заставить Зеленского пойти на переговоры о прекращении огня. Вот это единственная задача всей этой болтовни о ядерном оружии. Призываю с нашей стороны ее закончить.

Как думаете, повлияют ли все эти трения на предоставление вооружения Украине по ленд-лизу?

Об этом очень хорошо написал генерал Залужный в своей статье с генералом Забродским. Она обращена к американским коллегам. Думаю, она написана по просьбе Милли и Остина, чтоб усилить их позиции. Залужный пишет, что единственная сила российской военной машины - это безнаказанность, её двадцатикратное превосходство в дальности огневого воздействия. Без этих ракет Украина может бить максимум на 80 км, а они, учитывая дальнюю авиацию и ракеты воздушного базирования, - на 2000 км.

Они хвастались, что когда разрушили ТЭС в Харькове, запускали ракеты с Каспийского моря.

Отвечая на вопрос: стратегически – нет, помощь идет шаг за шагом. Но начиналось то все с чего с американцами при Обаме? Только медицинские палатки выдавали и ни в коем случае не "Джавелины", нельзя провоцировать Путина. Бегали агенты России: "Если вы дадите "Джавелины" эти русские развяжут ядерную войну". Ну, дали "Джавелины", дали "Стингеры", дали тяжелое вооружение. Американцы уклоняются от вопроса, передали ли ATACMS или нет.

Моя гипотеза такая, что какая-то часть передана, но, во-первых, надо к ним как-то привыкать, ознакомиться украинским военным. И по контактам по военной линиирусских предупредили, какие будут последствия на ядерный удар, им видимо американцы объяснили, что вот мы пока не даем ATACMS, но если вы будете осуществлять эту угрозу… И конечно тысячу раз обещанные немецкие "леопарды" очень пригодились бы для наступления на Херсон.

Вы видели обращение министра обороны Украины Алексея Резникова к российской армии?

Я его не только видел, я им поделился во всех своих постах.

Как вы его оцените с точки зрения влияния на российскую армию? Услышат ли, дойдет ли и как повлияет?

Подобные сигналы давал и Залужный в своих комплиментах по адресу Герасимова. Это очень своевременные и правильные посылы, и там был подтекст в выступлении Резникова, что он знает эту ситуацию, которая сейчас происходит в Москве. Я не хочу идеализировать российских военных, они совершили громадное количество военных преступлений. В отличие от генерала Залужного, я не такого высокого мнения об их интеллектуальных способностях, но мы видим, что по ним развернута запущенная Путиным система очернения. На них спустили Кадырова, Пригожина, спикера Думы Володина и этих мерзавцев, которых прозвали военными корреспондентами. Их будут судить за их деятельность по совокупности.

Кто виноват: фюрер или генералы?

Россия терпит поражение. Она уже потерпела колоссальное позорное поражение. Если в оставшийся месяц украинцы успеют освободить Херсон, это будет полная катастрофа для Российского государства и власти. Кто виноват: фюрер или генералы? Фюрер развернул кампанию, очерняющую генералов. Этот призыв к ним сдать оружие и перейти на сторону добрав тот момент, когда им угрожает чудовищная расправа. Тоже самое, что Сталин сделал с генералом Павловым после поражения 41-го года.

Эти отвратительные твари - Симоньян и Соловьев - выступают: "перестать врать". Выяснились чудовищные вещи. Во-первых, решение о мобилизации – это социальная катастрофа, и она уже разразилась. Объявлено было, что 300 тысяч, а оказалось, что планируют призвать миллион.

Так нет ничего: ни носков, ни ботинок, ни обмундирования, ни вооружения – все разворовано. В этой ситуации пропаганда подводит вопрос "великого Путина подвели генералы". Готовится массовая расправа над генералами. Им надо решать: или их будут пытать и убивать, или…

В Херсоне Стремоусов заявил: "Я требую, чтоб уволили министра обороны Шойгу, и он рядовым солдатом пошел на фронт, чтоб кровью искупить тот позор". Но кто такой этот человечек? Ему дали такое указание. Страшную бойню Путин готовит для своих генералов. Может, уже даже осознав неизбежность поражения. Вот эта катастрофа должна быть объяснена кем-то. Заканчивать самоубийством как царь Николай I после сдачи Севастополя, он не будет.

Почему сейчас не увольняют Шойгу, генералов? Потому что уволишь сейчас, назначишь новых, а через две недели украинцы возьмут Херсон. Они специально разворачивают эту кампанию обвинения генералов. Когда эта катастрофа будет ясна, они во всем обвинят генералов.

И что ждет этих генералов? Или они берут дело в свои руки, или…?

Подтекст выступления министра Резникова именно таков. Давайте, ребята, или вас вообще на дыбу, или заканчивайте эту преступную войну. Я думаю, что многие задумаются.

Хватит ли смелости у генералов? Все говорят об аморфности общества и окружения.

В любом случае с такими настроениями очень трудно вести войну. Путин уже внес раскол и создал пирамиду противоречий. Кто эти несчастные мобики? Все люди среднего класса, у которых есть деньги, связи - они все уехали. Одни называют цифру 200 тысяч, а другие – 700 тысяч. Там очень много. Средний класс уехал. На фронт они гонят рабоче-крестьянских мобиков. Это создаст им страшную проблему после войны. Половину этих мобиков убьют, половина как-то выживет, и они со своими автоматами вернутся в российские города. Вы представляете, что они там устроят?

Тоже самое, что русские солдаты в Петрограде в 17 году, бросившие фронт и желающие разобраться с теми, кто их послал. Колоссальное количество проблем Путин запустил.

У него на лбу было написано "лузер" и вели себя с ним соответственно

Вот он приехал в бешенстве из Самарканда со встречи, когда он увидел, что его презирают, казалось бы, его ближайшие союзники. У него на лбу было написано "лузер", и они вели себя с ним соответственно.

И он, вернувшись, перевернул всю эту линию. Сделал несколько крайне резких шагов по повышению ставок и по срыву всех возможных договоренностей: это мобилизация, референдумы и аннексия, ядерный шантаж и даже взорвал два своих "Северных потока", в надежде, что "мы заморозим Европу". Его последняя роковая ошибка – он спустил своих псов, Кадырова и Пригожина, на высший генералитет.

Резников указал им правильный путь и выбрал правильный момент. Еще несколько дней назад было рано обращаться с этим. "Разберитесь с этими придурками в Москве, и мы с вами договоримся. Мы военные люди, мы поймем друг друга".

Есть еще один неприятный подарок Владимиру Владимировичу на 70 лет – это восьмой пакет санкций, который утвердил Евросоюз, с ограничениями цен на нефть. Поговаривают, что начнет он действовать в декабре. Какие ваши прогнозы: насколько он сможет ослабить возможности России вести войну?

Ослабить возможности России вести войну могут Вооруженные силы Украины. Все решится до декабря. Я уже не интересуюсь этими пакетами санкций. Мне гораздо важнее сколько придет ATACMS и танков Leopard. Это в тысячу раз важнее, чем любые санкции Европейского союза, хотя в долгосрочном плане это дело хорошее. Обрушивается вся экономика России. Сейчас все решается на поле битвы. Вооруженные силы Украины одержат победу, весь вопрос лишь когда – до зимы или весной? Это решается сейчас. Все зависит от темпа поставок дальнобойных ракет.

Хорошо бы еще больше истреблять иранские дроны, которые уже долетели до Белой Церкви. Кто-то говорит, что их пару сотен, кто-то – что их около тысячи, Иран говорит "мы вообще тут ни при чем". Можно ли привести Иран к ответственности за то, что он продал?

Им займется Израиль. Там сейчас внутренние процессы – массовые волнения. Сейчас идет совершено неожиданное сближение Турции и Израиля. Они нацелились на фактическое уничтожение Ирана. Израиль ликвидирует его ядерный потенциал, а Эрдоган уже заявлял "один народ, два государства". Он объединился с Азербайджаном. Пока Путин боролся с расширением НАТО, азербайджанская армия объединилась с турецкой, и они занимают весь Южный Кавказ.

Судьба Ирана решена. Защищать его никто не будет

Третья составляющая в этом "турецком народе" - это иранские азербайджанцы. Это половина азербайджанского населения. Эрдоган хочет себе к выборам на следующий год подготовить турецкому народу еще один подарочек – воссоединения иранского Азербайджана с Азербайджаном. В любом случае судьба Ирана решена. Защищать его никто не будет.

Насколько это показательно: великая держава, вторая армия мира, Советский союз… Он по всему миру искал помощи, а нашел вот в Иране. Что такое эти иранские беспилотники? Два года назад упал один американский беспилотник Predator на территорию Ирана. И вот иранские умельцы где-то там на кухнях, в подвалах, "на коленке" слепили. Даже этого не смогли сделать русские. Все военное разворовано и в вооружениях, и в обмундировании.

КНДР признала аннексию украинских территорий, референдум. Иран поставил дроны, КНДР признала результаты референдумов…

Но Иран результаты референдума не признал. Сербия - единственный такой друг России в Европе… Президент Вучич очень хитрый политик, он получил дешевый газ на несколько лет вперед. А здесь сразу "ну как же мы сербы боремся за свою территориальную целостность, как же мы можем не поддержать принципиальную территориальную целостность Украины?".

Если еще нужны какие-то пощечины Путину на внешнем фронте – то это вот из недавних.

Ко дню рождения Лукашенко подарил Путину сертификат на трактор. Они там совсем мозгами двинулись, либо это какая-то метафора? "Вы же там уже не можете ничего производить в силу санкций, а мы вот вам поможем". Беларусь-то тракторы производит.

Но это потроллил. Если уж на иранских дронах они выживают. Но вообще в Беларуси всегда была более высокая культура производства в Советском Союзе. Я думаю, что у них больше сохранилось и меньше разворовали. Какие-то производственные мощности, холодильники какие-то они выпускают.

Это громадный показатель того, что Путин вот-вот рухнет

Россия вообще ничего сама не выпускает?

В России уже и ракеты свои закончились. Мы заговорили об Эрдогане. Путин же в настолько отчаянном положении, за любую ниточку цепляется. Чтоб Эрдоган работал у него посредником, он пошел ему на огромные уступки. Он сдал ему Армению полностью. Азербайджанские войска вошли туда. Что интересно, русские же вывозят свои С-300 в Украину, которые считались там передовым оружием и обеспечивали превосходство в воздухе. И не как ПВО, они же бьют по вашим городам из С-300. У них уже закончились ракеты типа "Калибр". Вот сегодня Вашингтон проснулся, совершенно сенсационная статья вышла в WashingtonPost. Настолько секретную информацию они получили, что она даже была включена в ежедневный обзор событий на стол Байдену. А президенту на стол подается один листочек самых главных. А там оказывается самой главной разведывательной информацией им показалось, что какой-то политик из самого близкого окружения Путина выразил ему несогласие. Это громадный показатель того, что Путин вот-вот рухнет.

Выяснилось что, несогласие этот человек выразил в управлении войсками, действиями Министерства обороны. Я даже вычислил, кто это был. Это наверняка Юрий Ковальчук. Очень близкий Путину человек и единственный человек, пользующийся влиянием на него. Даже единственный, кто с ним говорит на "ты". Единственный с кем Путин считается. Известно, что Ковальчук курирует этих двоих мерзавцев, Кадырова с Пригожиным. Ковальчук, наверное, повторяет эти тезисы так громко, что американцы подслушали, что вот Министерство обороны все провалило. Но это не критика Путина. По-моему Ковальчук это "мозг" кампании по отбеливанию Путина и по обвинению генералов.

Евгения Соколенко, Тала Калатай