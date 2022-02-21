Это следует из указа о признании группировок "ЛДНР".

В России опубликовали указы Владимира Путина о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".

Документы опубликованы на "портале правовой информации РФ".

В них Путин, среди прочего, поручил российскому МИД "провести переговоры об установлении дипломатических отношений" с "ДНР" и "ЛНР".

Особое внимание обращает на себя пункт, в котором Путин поручает ввести российские войска на оккупированный Донбасс до принятия решения Советом Федерации о его признании. Российскую армию в ОРДЛО якобы посылают для "поддержания мира".

Как сообщил волонтер Юрий Бирюков у себя в Facebook, регулярные войска РФ уже зашли на территорию ОРДЛО.

"Несколько минут назад регулярные части РФ открыто вторглись на территорию Украины - ведь вся территория Донецкой и Луганской областей входит в нашу территорию. К утру напротив наших ВСУ уже открыто будут стоять регуляры. В этот раз, впервые за 8 лет, не скрывая шевроны принадлежности", - написал он.

Признание "ЛНР" и "ДНР" Россией

Напомним, что сегодня вечером президент России Владимир Путин принял решение о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" и подписал "договоры" с предводителями псевдореспублик.

Президент Украины Владимир Зеленский уже обсудил это решение с президентом США Джо Байденом и собирается поговорить с британским премьером Борисом Джонсоном.

Известно, что после заседания СНБО Зеленский выступит с обращением к украинцам.

В Европе уже назвали признание независимости "ЛДНР" нарушением международного права и территориальной целостности Украины.