Против военнослужащих РФ уже открыто 38 тысяч уголовных производств.

Все преступления военных РФ фиксируются для того, чтобы привлечь их к ответственности, ведь военные преступления не имеют срока давности.

Об этом советник министра МВД Ростислав Смирнов заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, против военнослужащих РФ уже открыто 38 тысяч уголовных производств.

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"Наша главная задача сейчас - фиксировать все эти преступления и собирать доказательную базу. Все это нужно, чтобы потом привлечь всех этих подонков к ответственности. По состоянию на сегодня мы уже открыли 38 тыс. уголовных производств в отношении военных Российской Федерации. Хочу подчеркнуть, что у военных преступлений нет срока давности. Путин не вечен и наступит время, когда мы найдем и накажем исполнителей приказов на территории Российской Федерации", - подчеркнул Смирнов.

Советник министра добавил, что военные преступления имеют системный характер для всей оккупационной армии.

"Нас переполняет радость, когда мы освобождаем территории. Однако в то же время нас ждут новые ужасы и зверства оккупантов. Мы видим, что это имеет определенный системный характер. Как только мы освобождаем какой-то населенный пункт, то сразу находим застенки и массовые захоронения гражданского населения. Поэтому нельзя говорить, что эти преступления совершают определенные подразделения российской армии. Это системный характер действий всей армии России", - пояснил он.

Военные преступления российских оккупантов

В конце сентября мониторинговая миссия ООН представила отчет, который охватывает период мониторинга с 1 февраля до 31 июля 2022 года, о ситуации с правами человека в Украине.

В отчете было задокументировано 5996 погибших, среди которых 382 ребенка, и 8848 раненых. В отчете отмечалось, что это подтвержденные случаи, но фактические цифры значительно больше.

В течение отчетного периода было зафиксировано 9 случаев изнасилований – 8 женщин и одного ребенка, 15 случаев сексуального насилия в отношении мужчин.

В октябре сообщалось, что комиссия ООН задокументировала факты военных преступлений российских военных в Украине. В частности факты касаются казней, пыток и сексуального насилия, в том числе над детьми.

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