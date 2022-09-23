Россия, как постоянный член СБ, может ветировать решения этого органа ООН, которые направлены на противодействие ее же преступлениям.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что его страна выступает за отмену права вето в системе Совета Безопасности ООН.

Об этом пишет турецкое государственное агентство Anadolu.

По словам Чавушоглу, все больше политиков заявляют, что "мир больше пяти постоянных членов СБ ООН". Он убежден, что текущая сессия Генеральной Ассамблеи ООН доказала, что призыв президента Реджепа Тайипа Эрдогана к реформированию орагнизации поддерживает все больше стран.

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По его мнению, заменой право вето может быть введение принятия решений большинством голосов. Главным должно быть обеспечение максимального охвата и справедливости, убежден глава МИД.

Комментируя объявление в России, которая является постоянным членом СБ ООН, частичной мобилизации, Чавушоглу подчеркнул, что это решение не приближает к окончанию войны в Украине.

"Мы выступаем за диалог и переговоры с участием президентов двух стран. Негативное влияние войны между РФ и Украиной испытывают все и во всех областях", – отметил он.

Реформирование Совбеза ООН: что стоит знать

Согласно Уставу ООН, в состав Совбеза входят пять постоянных членов, которые могут использовать право вето (Франция, США, Китай, Великобритания и Россия), и 10 непостоянных членов, избираемых ГА ООН.

Сейчас Россия, как постоянный член СБ, имеет право вето на решения этого органа ООН, которые направлены на противодействие ее же преступлениям. К примеру, 25 февраля 2022 года РФ воспользовалась этим правом и ветировала резолюцию Совета Безопасности, осуждающую ее вторжение в Украину и призывает Москву немедленно вывести войска с украинской территории.

Президент Владимир Зеленский, выступая в Совете безопасности ООН в апреле, заявил, что ООН должна исключить РФ из состава постоянных членов Совбеза

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица убежден, что этого не произойдет, поскольку страна обладает ядерным оружием. Против такого исключения уже выступал Ван И, глава МИД Китая, также имеющего право вето в РБ.

Впрочем на фоне развязанной Россией войны против Украины от лидеров разных стран все же звучали призывы к реформированию РБ.

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Генассамблее ООН, призвал к расширению числа постоянных членов СБ, в частности, просил предоставить место Германии. А президент США Джо Байден в своем выступлении заявил, что поддерживает расширение числа постоянных и непостоянных членов Совета безопасности.

Призывы изменить принцип применения права вето звучали, в частности, от Турции. В США также поддерживают идею Лихтенштейна изменить правила объявления вето, обязав постоянных членов объяснять решение Генеральной Ассамблее.

Постоянный представитель Украины в ООН в 2015-2019 годах Владимир Ельченко выразил мнение, что единственный выход для того, чтобы избавиться от ситуации, когда Россия может заблокировать любые решения СБ ООН, направленные против ее преступлений, это исключение ее из состава организации.

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