Также подтверждено, что на оккупированных территориях Украины часто исчезают люди.

Комиссия ООН задокументировала факты военных преступлений российских военных в Украине. В частности факты касаются казней, пыток и сексуального насилия, в том числе над детьми.

Как пишет The New York Times об этом на заседании Совета по правам человека ООН рассказал директор полевых операций в Управлении Верховного комиссара по правам человека Кристиан Салазар Фолькманн.

По его словам, большинство задокументированных случаев пыток касались принудительно заключенных украинцев.

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"В двух случаях украинские военные были запытаны до смерти", – сказал Фолькманн.

Кроме того, ООН задокументировала убийство россиянами трех человек, тела которых нашли в подвале на Киевщине со связанными руками и ногами, с ножевыми ранениями и отрубленными пальцами.

Комиссия по расследованию также подтвердила, что на оккупированных территориях Украины часто исчезают люди. Так, с начала февраля до конца июля этого года зафиксировано насильственное похищение и задержание 407 человек, в том числе 47 женщин и мальчика. 18 из них впоследствии были найдены мертвыми, отметил Фолькманн.

Также он сказал, что зафиксировано нарушение и в отношении российских военнопленных со стороны украинских военных,"однако в меньших масштабах". По словам Фолькману, в 47 случаях комиссия не смогла установить причину задержаний украинскими силовиками.

Кирм этого, представитель ООН заявил, что попытка РФ новой аннексии территорий Украины лишь усугубит ситуацию с нарушением прав человека.

The New York Times отмечает, что РФ раскритиковала доклад, назвав его "однобоким и несбалансированным", который якобы замалчивает "военные преступления и нарушения прав человека" украинскими военными.

Военные преступления россиян в Украине

В конце сентября мониторинговая миссия ООН представила отчет, который охватывает период мониторинга с 1 февраля до 31 июля 2022 года, о ситуации с правами человека в Украине.

В отчете было задокументировано 5996 погибших, среди которых 382 ребенка, и 8848 раненых. В отчете подчеркивалось, что это подтвержденные случаи, но фактические цифры значительно больше.

В течение отчетного периода было зафиксировано 9 случаев изнасилований – 8 женщин и одного ребенка, 15 случаев сексуального насилия в отношении мужчин.

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