Комиссия ООН задокументировала факты военных преступлений российских военных в Украине. В частности факты касаются казней, пыток и сексуального насилия, в том числе над детьми.
Как пишет The New York Times об этом на заседании Совета по правам человека ООН рассказал директор полевых операций в Управлении Верховного комиссара по правам человека Кристиан Салазар Фолькманн.
По его словам, большинство задокументированных случаев пыток касались принудительно заключенных украинцев.
"В двух случаях украинские военные были запытаны до смерти", – сказал Фолькманн.
Кроме того, ООН задокументировала убийство россиянами трех человек, тела которых нашли в подвале на Киевщине со связанными руками и ногами, с ножевыми ранениями и отрубленными пальцами.
Комиссия по расследованию также подтвердила, что на оккупированных территориях Украины часто исчезают люди. Так, с начала февраля до конца июля этого года зафиксировано насильственное похищение и задержание 407 человек, в том числе 47 женщин и мальчика. 18 из них впоследствии были найдены мертвыми, отметил Фолькманн.
Также он сказал, что зафиксировано нарушение и в отношении российских военнопленных со стороны украинских военных,"однако в меньших масштабах". По словам Фолькману, в 47 случаях комиссия не смогла установить причину задержаний украинскими силовиками.
Кирм этого, представитель ООН заявил, что попытка РФ новой аннексии территорий Украины лишь усугубит ситуацию с нарушением прав человека.
The New York Times отмечает, что РФ раскритиковала доклад, назвав его "однобоким и несбалансированным", который якобы замалчивает "военные преступления и нарушения прав человека" украинскими военными.
Военные преступления россиян в Украине
В конце сентября мониторинговая миссия ООН представила отчет, который охватывает период мониторинга с 1 февраля до 31 июля 2022 года, о ситуации с правами человека в Украине.
В отчете было задокументировано 5996 погибших, среди которых 382 ребенка, и 8848 раненых. В отчете подчеркивалось, что это подтвержденные случаи, но фактические цифры значительно больше.
В течение отчетного периода было зафиксировано 9 случаев изнасилований – 8 женщин и одного ребенка, 15 случаев сексуального насилия в отношении мужчин.