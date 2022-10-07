Защитники "Азовстали" героически держали оборону около двух месяцев, отвлекая на себя силы противника и не давая ему продвигаться на другие направления.

Освобождены из российского плена защитники Мариуполя проходят лечение и психологическую реабилитацию, а также дают показания о военных преступлениях оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Все парни и девушки, которые были освобождены, сегодня нуждаются в медицинской помощи. Она им предоставляется, каждому в разной степени, но абсолютно каждый из них нуждается и в медицинской, и психологической помощи", - сказал глава Монастырский. Видео дня

При этом он добавил, что не всю информацию можно говорить в медийном пространстве.

"Далеко не все можно сказать в эфире о тех условиях, о том, что происходило с ними в плену, но все это они сейчас рассказывают следователям. С ними работают следователи СБУ, фиксируют военные преступления, которые совершались в отношении наших ребят, а также то, что они видели до того, как попали в плен, то есть те преступления, которые происходили на "Азовстали", - отметил Монастырский.

Также министр убежден в том, что после деоккупации этих территорий на украинских правоохранителей ждут очень серьезные расследования военных преступлений, совершенных захватчиками.

"Сейчас защитники "Азовстали" находятся на лечении, дают показания, и, я думаю, некоторое время не только командиров, но и рядовых мы также сможем увидеть лично", - сообщил министр.

Освобождение защитников "Азовстали"

Защитники "Азовстали" героически держали оборону около двух месяцев, отвлекая на себя силы противника и не давая ему двигаться на другие направления.

Российские оккупанты уничтожали "Азовсталь", выпуская по территории меткомбината ракеты и сбрасывая бомбы, стреляя из артиллерии и танков, при этом проводя наземные атаки и штурмы.

16 мая Генштаб ВСУ сообщил, что высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, которые находились на "Азовстали", сохранить жизни личного состава. Отмечалось, что гарнизон выполнил поставленную боевую задачу.

После полуночи 17 мая началась операция по спасению заблокированных на территории "Азовстали" защитников Мариуполя.

По данным Минобороны, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в оккупированном Новоазовске были эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в оккупированную Оленовку.

Впоследствии СМИ сообщили, что из" Азовстали" было эвакуировано в общей сложности около 1,7 тыс. защитников.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на территории ОРДЛО может находиться более 2,5 тыс. военнопленных с "Азовстали".

21 сентября стало известно об освобождении в результате обмена из российского плена 215 защитников Украины.

По информации МВД, среди освобожденных – 118 военнослужащих Нацгвардии, 9 полицейских и 9 пограничников, а также 10 иностранцев, воевавших за Украину, и которым оккупанты угрожали смертью.

По условиям обмена с РФ командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волына" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега должны находиться в Турции под личной протекцией президента Реджепа Тайипа Эрдогана до конца войны. Освобожденные командиры уже прошли в Турции медицинские осмотры. 3 октября защитники "Азовстали" встретились со своими семьями.

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