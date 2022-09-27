Мониторинговая миссия ООН представила периодический доклад о правах человека в Украине.

Мониторинговая миссия ООН задокументировала уже почти 15 тыс. жертв среди гражданских в войне РФ против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-брифинга рассказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

Богнер отметила, что в 34-м периодическом докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, охватывающем период с 1 февраля до 31 июля 2022 года, был представлен отчет о ситуации с правами человека в Украине. Отчет содержит информацию, полученную от 78 выездов на места, 20 выездов в места содержания под стражей, более 1 тыс. интервью с жертвами и свидетелями нарушений и других источников информации.

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"С момента последнего отчета миссия увеличила присутствие в Украине и работает в шести локациях", - отметила она.

По словам Богнер, с 24 февраля по состоянию на эту неделю было задокументировано 5996 погибших человек, 8848 получили ранения. Среди погибших 382 ребенка. Она отметила, что это подтвержденные случаи, но фактические цифры значительно больше.

За отчетный период было зафиксировано 407 случаев насильственных исчезновений и произвольных задержаний, из которых 18 человек были впоследствии найдены мертвыми.

Также она сообщила, что в течение отчетного периода было зафиксировано 9 случаев изнасилований – 8 женщин и одного ребенка, 15 случаев сексуального насилия в отношении мужчин и 11 случаев принуждения к публичному раздеванию.

"30 случаев были совершены российскими силами, два – силами безопасности Украины, 11 случаев - гражданскими лицами или членами территориальной обороны Украины", - сообщила Богнер.

Она также выразила свою обеспокоенность нарушениями права на справедливое судебное разбирательство, задокументированными в процессах против российских вооруженных сил. В 19 случаях обвиняемые не имели возможности общаться с адвокатами, а в 11 случаях судебное разбирательство проводилось в ускоренном формате.

"Мы приняли во внимание, что правительство Украины возбудило расследование случаев бесчеловечного обращения с военнопленными со стороны сил безопасности Украины, а также случаев произвольных задержаний. Ожидаем привлечения к ответственности виновных лиц", - заявила она.

Мониторинговая миссия ООН обеспокоена также ухудшением ситуации вокруг свободы слова на территориях, оккупированных Россией. По ее словам, применение российского законодательства неоправданно ограничило право на свободу мнений и существенно сузило пространство для высказывания взглядов на вопросы, представляющие общественный интерес.

Кроме того, Богнер заявила, что украинских военнопленных подвергают внесудебным казням, сексуальному насилию и другим надругательствам российские силы и связанные с ними вооруженные формирования, цитирует ее Reuters.

Справка УНИАН. Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине – это группа наблюдателей за соблюдением прав человека, создана в Украине в 2014 году Генеральным секретарем ООН.

Военные преступления РФ

Как сообщал УНИАН, в конце июля Россия обвинила Вооруженные силы Украины в обстреле колонии в оккупированном поселке Еленовка. Оккупанты заявили о гибели более 50 украинских защитников, выведенных из "Азовстали".

В Украине назвали взрыв в Еленовке российским терактом для сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ и срыва поставок оружия от партнеров.

Также в июле российские пропагандисты выложили в соцсети видео, на котором запечатлено зверское убийство и кастрация украинского военнопленного.

16 сентября в Нацполиции сообщили, что вблизи деоккупированного города Изюм Харьковской области обнаружили массовое захоронение.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что там были обнаружены тела детей и взрослых, гражданских и военных. В частности, там была похоронена семья, которая погибла под завалами дома после российского авиаудара, задушенный мужчина, женщина со сломанными ребрами и ранами на теле и кастрированный мужчина.

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