По его словам, нет никаких проблем с возвращением этих детей домой.

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал "раздутой" историю с похищением украинских детей Россией.

Во время пресс-конференции после окончания саммита Россия-Африка он заявил, что нет никаких проблем с возвращением детей родственникам.

"Ну, вот вы знаете раздутую историю с похищением детей. Мы объясняем, что похищения не было. Была попытка и действия по спасению детей, которых вывозили из зоны боевых действий. Что же оставлять детские дома под ударами артиллерии?", - утверждает глава страны-оккупанта.

Видео дня

По его словам, принудительная депортация украинских детей происходила "абсолютно легально", а сама РФ никогда не была против их воссоединения с семьями.

Похищение украинских детей

Как ранее сообщал УНИАН, сейчас установлены имена почти 20 тысяч детей, которые, по сути, были похищены оккупантами. Маленьких украинцев размещают в российских детдомах и отдают на усыновление россиянам.

Массовая депортация детей была признана ОБСЕ, а само преступление уже рассматривает Международный уголовный суд в Гааге. Он ранее уже назвал причастными к преступлению Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой и выдал бессрочный ордер на их арест.

Сейчас Украина с помощью третьих стран пытается вернуть детей. Всего удалось вывезти из РФ менее 400 детей.

Вас также могут заинтересовать новости: